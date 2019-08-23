Взявшись за руки жители Гонконга образовали живые цепи

Десятки тысяч продемократических активистов в Гонконге в пятницу вечером образовали многокилометровые живые цепи, взявшись за руки. Акция под названием «Гонконгский путь» проводится вдоль трех веток метро — синей, зеленой и красной, передает ТАСС.

В деловом центре города группы демонстрантов разложили плакат с надписью «Мы хотим демократию». Один из активистов, облаченный в противогаз и защитную каску, размахивает американским флагом.

В целом манифестация проходит мирно. Ее участники стоят вдоль тротуаров с зажженными фонариками, поют песни и не пытаются перекрыть улицы и переулки для движения транспорта. Полиция воздерживается от разгона собравшихся.

| 2019-08-23T17:45:38+00:00 23 августа 2019, 21:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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