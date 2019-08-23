Взявшись за руки жители Гонконга образовали живые цепи

Десятки тысяч продемократических активистов в Гонконге в пятницу вечером образовали многокилометровые живые цепи, взявшись за руки. Акция под названием «Гонконгский путь» проводится вдоль трех веток метро — синей, зеленой и красной, передает ТАСС.

В деловом центре города группы демонстрантов разложили плакат с надписью «Мы хотим демократию». Один из активистов, облаченный в противогаз и защитную каску, размахивает американским флагом.

В целом манифестация проходит мирно. Ее участники стоят вдоль тротуаров с зажженными фонариками, поют песни и не пытаются перекрыть улицы и переулки для движения транспорта. Полиция воздерживается от разгона собравшихся.