Взят в плен армянский диверсант при попытке нарушить границу Азербайджана

Подразделения азербайджанской армии предотвратили попытку провокации с армянской стороны, взяв в плен участника диверсионной группы.

В утренние часы воскресенья, 15 июля, на азербайджано-армянской государственной границе разведывательно-диверсионная группа (РДГ) ВС Армении предприняла попытку прорыва на азербайджанскую территорию в направлении Газахского района.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны АР.

Взятый в плен член разведывательно-диверсионной группы ВС Армении Карен Казарян

Подразделения азербайджанской армии успешно предотвратили попытку провокации. Противник, неся потери, вынужден был отступить.

ВС Азербайджана удалось взять в плен участника РДГ. Им оказался Карен Казарян, 1984 года рождения.

Потерь со стороны ВС Азербайджана нет.

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| 2018-07-15T13:41:58+00:00 15 июля 2018, 13:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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