Взят в плен армянский диверсант при попытке нарушить границу Азербайджана

В утренние часы воскресенья, 15 июля, на азербайджано-армянской государственной границе разведывательно-диверсионная группа (РДГ) ВС Армении предприняла попытку прорыва на азербайджанскую территорию в направлении Газахского района.

Подразделения азербайджанской армии предотвратили попытку провокации с армянской стороны, взяв в плен участника диверсионной группы.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны АР.

Взятый в плен член разведывательно-диверсионной группы ВС Армении Карен Казарян

Подразделения азербайджанской армии успешно предотвратили попытку провокации. Противник, неся потери, вынужден был отступить.

ВС Азербайджана удалось взять в плен участника РДГ. Им оказался Карен Казарян, 1984 года рождения.

Потерь со стороны ВС Азербайджана нет.