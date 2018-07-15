Взят в плен армянский диверсант при попытке нарушить границу Азербайджана

Подразделения азербайджанской армии предотвратили попытку провокации с армянской стороны, взяв в плен участника диверсионной группы.
В утренние часы воскресенья, 15 июля, на азербайджано-армянской государственной границе разведывательно-диверсионная группа (РДГ) ВС Армении предприняла попытку прорыва на азербайджанскую территорию в направлении Газахского района.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны АР.
Взятый в плен член разведывательно-диверсионной группы ВС Армении Карен Казарян
Подразделения азербайджанской армии успешно предотвратили попытку провокации. Противник, неся потери, вынужден был отступить.
ВС Азербайджана удалось взять в плен участника РДГ. Им оказался Карен Казарян, 1984 года рождения.
Потерь со стороны ВС Азербайджана нет.