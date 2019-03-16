Взрыв в столице Афганистана: есть пострадавшие

Один человек погиб, один получил ранения в результате взрыва в столице Афганистана, сообщает РИА Новости со скидкой на агентство Пажвак.
По данным агентства, магнитная мина взорвалась в районе Кабула Кота Санги.
| 2019-03-16T09:05:19+00:00 16 марта 2019, 11:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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