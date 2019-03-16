Взрыв в столице Афганистана: есть пострадавшие View Larger Image Один человек погиб, один получил ранения в результате взрыва в столице Афганистана, сообщает РИА Новости со скидкой на агентство Пажвак. По данным агентства, магнитная мина взорвалась в районе Кабула Кота Санги. Редакция| 2019-03-16T09:05:19+00:00 16 марта 2019, 11:20| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Евролицей переезжать не будет?Обман со скидкой: стоит ли доверять распродажам?Газу все равно дом новый или старый, а Кабмину…США оправдали положившего в багаж мину дипломата В рубрике Городская больница в Хейстинге закрыта из-за угрозы безопасности Gallery Городская больница в Хейстинге закрыта из-за угрозы безопасности 16 марта 2019, 12:18 «Яндекс» тестирует новый социальный сервис Gallery «Яндекс» тестирует новый социальный сервис 16 марта 2019, 10:47 В Ираке в результате утечки хлора пострадали около 90 человек Gallery В Ираке в результате утечки хлора пострадали около 90 человек 16 марта 2019, 10:27 Мадуро заявил о создании военной структуры для защиты соцобъектов Венесуэлы Gallery Мадуро заявил о создании военной структуры для защиты соцобъектов Венесуэлы 16 марта 2019, 09:11 Суд в Новой Зеландии оставил нападавшего на мечети под стражей до 5 апреля Gallery Суд в Новой Зеландии оставил нападавшего на мечети под стражей до 5 апреля 16 марта 2019, 08:42