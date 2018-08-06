Взрыв в Болонье: двое погибших, более 65 ранены

Два человека погибли и как минимум 65 пострадали в результате мощного взрыва в итальянсоком городе Болонья. Об этом сообщает Corriere della Sera в понедельник, 6 августа.
Отмечается, что некоторые из пострадавших получили осколочные ранения. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое.
Взрыв произошел на автостраде в районе, прилегающем к аэропорту. В качестве предварительной версии инцидента полиция указывает на ДТП с участием грузовика.
«По причине происшествия на автостраде произошел взрыв, за которым последовал пожар в районе улицы Марко Эмилио Лепидо. Движение нарушено не только на автостраде, но и в районе Борго Панигале», – проинформировала местная полиция в Твиттер.
В дирекции аэропорта Болоньи отметили, что взрыв не повлиял на режим его работы.46 просмотров