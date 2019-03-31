Взрыв в больнице Мексики: ранены 14 человек

В Мексике в результате взрыва в одной из частных больниц столицы страны Мехико пострадали по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает местное издание Excelsior.

По информации СМИ, среди пострадавших девять женщин и пять мужчин в возрасте от 33 до 81 года, большинство из них получили ожоги. Также были повреждены шесть автомобилей, припаркованных рядом с больницей, передает korrespondent.net.

Причины взрыва пока не установлены, по предварительным данным, произошла утечка азота и кислорода, смесь которых и вызвала взрыв. Мексиканская полиция начала расследование происшествия.

| 2019-03-31T11:08:38+00:00 31 марта 2019, 13:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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