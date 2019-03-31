Взрыв в больнице Мексики: ранены 14 человек

В Мексике в результате взрыва в одной из частных больниц столицы страны Мехико пострадали по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает местное издание Excelsior.

По информации СМИ, среди пострадавших девять женщин и пять мужчин в возрасте от 33 до 81 года, большинство из них получили ожоги. Также были повреждены шесть автомобилей, припаркованных рядом с больницей, передает korrespondent.net.

Причины взрыва пока не установлены, по предварительным данным, произошла утечка азота и кислорода, смесь которых и вызвала взрыв. Мексиканская полиция начала расследование происшествия.