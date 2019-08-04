Взрыв прогремел в сирийском городе Эль-Хасаке, ранены три человека

Заминированный мотоцикл взорвался в квартале западная Нашва в городе Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, пострадали три мирных жителя, сообщает сирийское государственный телеканал.
По данным телеканала среди раненых один ребенок.
Город Эль-Хасаке контролируется сирийской армией и частично курдскими формированиями самообороны. За последние два месяца количество терактов с использованием заминированного транспорта возросло в городах, с курдским населением. В соседнем с Эль-Хасаке городе Камышли 11 июля террористы взорвали заминированный автомобиль, ранения получили более десяти человек.
| 2019-08-04T15:37:23+00:00 4 августа 2019, 17:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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