Взрыв прогремел у центра по выдаче паспортов в Афганистане

Мощный взрыв прогремел в среду у государственного центра по выдаче электронных удостоверений личности в афганском городе Джелалабад. Об этом сообщил телеканал Ariana.

По информации местных властей, смертник подорвал себя у здания центра. О возможных жертвах сведений не поступало.

Указывается, что до взрыва здание было атаковано группой вооруженных лиц, однако они получили отпор полицейских, охранявших госучреждение.

В настоящий момент столкновение продолжается, к центру стягиваются отряды афганских сил безопасности.(ТАСС)

| 2019-09-18T14:15:50+00:00 18 сентября 2019, 15:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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