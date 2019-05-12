Взрыв дома в России: есть погибшие

В результате взрыва газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека. На месте был обнаружен погибший мужчина, сообщает ТАСС.

Второй жертвой взрыва стала девочка 2010 года рождения, она скончалась в машине скорой помощи. Один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области ночью 12 мая. Согласно сообщению пресс-службы МЧС РФ, под завалами могут находить люди. Кровля упала на две квартиры, в которых зарегистрировано девять человек. Спасатели продолжают разбирать завалы.

| 2019-05-12T10:15:50+00:00 12 мая 2019, 11:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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