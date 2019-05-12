Взрыв дома в России: есть погибшие

В результате взрыва газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека. На месте был обнаружен погибший мужчина, сообщает ТАСС.

Второй жертвой взрыва стала девочка 2010 года рождения, она скончалась в машине скорой помощи. Один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области ночью 12 мая. Согласно сообщению пресс-службы МЧС РФ, под завалами могут находить люди. Кровля упала на две квартиры, в которых зарегистрировано девять человек. Спасатели продолжают разбирать завалы.