Взгляд на мир из курятника

Не успели утихнуть страсти в связи с набившим оскомину «делом Генриха Мхитаряна», этого решившего поиграть в политику футболиста лондонского «Арсенала», как армянская сторона нашла очередной повод для грусти, которая сублимировала в откровенную глупость. На сей раз она обвиняет не УЕФА за выданное Баку право проведения финального матча Лиги Европы, а ЮНЕСКО. С какого перепугу? Дело в том, что в столице Азербайджана Баку с 30 июня по 10 июля состоится 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО..

Собственно в штаб-квартире ЮНЕСКО уже состоялась информационная сессия, посвященная предстоящему мероприятию. Сообщается, что министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев рассказал о вопросах, которые предполагается обсудить Комитету всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку. Он также подчеркнул, что Азербайджан в качестве страны-хозяйки придает большое значение этому мероприятию, и что оргкомитет по подготовке к проведению сессии был создан по распоряжению президента нашей страны.

И тут хочу заметить, что директор Центра всемирного наследия Мехтильд Ресслер поблагодарила азербайджанскую сторону и рассказала о повестке дня 43-й сессии Комитета. В общем, в Баку пройдет очередное грандиозное мероприятие, которое будет длиться целых 10 дней и позволит ознакомить высоких гостей с богатством нашей культуры, с нашим культурным наследием.

Ясное дело, что такое развитие событий вызвало истерику в Армении. Ара, как это так?! Опять Баку?! Только что ведь там прошел финал ЛЕ, который, по признанию огромного числа британских СМИ, специалистов и болельщиков оказался организован намного лучше, чем финал ЛЧ в Мадриде. Армянская сторона, ясное дело, продолжает обвинять УЕФА, но на все эти заявления никто там не обращает внимания. Да и Мхитарян от своего демарша только проиграл. Его уже выставляют на продажу.

Признать провальность своей примитивной политики мелкого жульничества, в Армении не могут. Наоборот, они поднимают очередной галдеж, не помня о поговорке, согласно которой караван всегда продолжает путь, несмотря на лай собак. Самое интересное, что страна-оккупант, игнорирующая 4 резолюции Совбеза ООН, пытается что-то предъявлять Азербайджану, который является жертвой армянской оккупации.

Поразительно, но армянские оккупанты, превратившие некогда цветущий город Агдам в Кавказскую Хиросиму, уничтожившие невероятное количество памятников азербайджанского культурного наследия на оккупированных территориях нашей страны, что-то имеют сказать по поводу проведения в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. И знаете, что пишут ереванские борзописцы? Что «ЮНЕСКО движется к своему фиаско».

Понятно, что, то была ожидаемая, традиционная реакция армянской стороны. Той самой, которая просто не видела грандиозных культурно-спортивных мероприятий в своей стране. В Армении никогда не проходил финал песенного конкурса «Евровидение», ибо эта страна запомнилась частыми провалами на евросонге. Но мы помним, как армянские СМИ и про-армянские журналисты из самых разных стран мира пытались очернить бакинский евросонг. Они обвиняли EBU во всех смертных грехах. Чем это кончилось? Бакинский евросонг был признан одним из самых прекрасно организованных. Отсутствия армянской стороны никто там не заметил.

Идем далее. В Баку уже традиционно проходят гонки «Формулы-1». Да, их проведение создает временные трудности для бакинцев, но благодаря этим гонкам серьезно выросла узнаваемость Азербайджана в мире и увеличился турпоток в Страну огней. В Армении о гонках «Формулы-1» не могут даже мечтать. Там могут лишь обнажать собственную зависть, выражающуюся, в том числе, и в проклятиях в адрес Международной автомобильной федерации (FIA). Жду теперь, когда в СМИ РА появится статья о «фиаско FIA».

Пишут же там про «Фиаско УЕФА», несмотря на то, что в 2020 году, на том же стадионе, где состоялся нынешний финал ЛЕ, пройдут аж 4 матча Чемпионата Европы по футболу. При этом в самой Армении днем с огнем не могут найти стадион хорошего европейского уровня, жалуясь на то, что ереванский «Раздан» уже пришел в негодность и нуждается в капитальном ремонте. Наверное, согласно своеобразию мировосприятия армянских ораторов, столь очевидная отсталость РА и является доказательством «фиаско УЕФА».

Где еще ими обнаружено «фиаско»? Жду новых открытий. При этом уже сейчас очевидно, что всеми своими действиями армянская сторона напоминает героев известного кинофильма «Хлеб и шоколад». Я говорю о тех итальянских гастарбайтерах, что жили в убогом курятнике и считали самым большим развлечением в своей жалкой жизни наблюдение сквозь решетку на окне за отдыхом богатых, красивых и успешных местных жителей.