Взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось (новость обновлена)

Взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось — заявила Москалькова, уполномоченный по правам человека РФ.

«Историческая широкомасштабная гуманитарная акция по возвращению граждан России и Украины в свои семьи состоялась. Тридцать пять человек и тридцать пять человек с другой стороны прошли границу, все контрольные пункты», — сказала она.

Омбудсмен добавила, что это событие стало новой страницей отношений в гуманитарной и правовой сфере между странами. При этом, по ее словам, взаимную передачу осужденных нельзя считать завершённой, поскольку еще продолжается расследование около половины уголовных дел.