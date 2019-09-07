Взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось (новость обновлена)

Взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось — заявила Москалькова, уполномоченный по правам человека РФ.

Историческая акция по обмену граждан России и Украины состоялась, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Историческая широкомасштабная гуманитарная акция по возвращению граждан России и Украины в свои семьи состоялась. Тридцать пять человек и тридцать пять человек с другой стороны прошли границу, все контрольные пункты», — сказала она.
Омбудсмен добавила, что это событие стало новой страницей отношений в гуманитарной и правовой сфере между странами. При этом, по ее словам, взаимную передачу осужденных нельзя считать завершённой, поскольку еще продолжается расследование около половины уголовных дел.

 

(ТАСС, РИА Новости)

| 2019-09-07T14:49:08+00:00 7 сентября 2019, 14:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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