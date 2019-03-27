Выживший в авиакатастрофе журналист скончался на футбольном поле

Спортивный журналист Рафаэл Хензел, выживший при крушении самолета с игроками «Шапекоэнсе» в 2016 году, скончался в возрасте 45 лет.

Как сообщает Bleacher Report со ссылкой на Reuters, у Хензела случился сердечный приступ, когда он играл в футбол в Шапеко. Приехавшие на место происшествия врачи не смогли спасти жизнь журналиста. «Шапекоэнсе» уже выразил соболезнования в связи со смертью Хензела. В заявлении клуба отмечается, что Рафаэл стал символом перерождения команды после катастрофы и навсегда останется в истории клуба.

Напомним, 28 ноября 2016 года самолет с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел крушение в Медельине. Спастись удалось только шестерым из находившихся на борту 77 человек. Команда летела на матч Южноамериканского кубка с колумбийским клубом «Атлетико Насьональ».