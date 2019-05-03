Выживает сильнейший: супермаркеты вытесняют магазины «у дома»

Малому бизнесу нелегко противостоять конкурентам, находящимся в других весовых категориях. Потому без поддержки и особых условий тут не обойтись. В соседней России из-за непомерной налоговой нагрузки могут закрыться несетевые магазины в случае реализации инициативы Минфина. Отмена специальных налоговых режимов — единого налога на вмененный доход и патентов и переход к упрощенной системе налогообложения, значительно уменьшит, по оценкам экспертов, доходность бизнеса.

А что происходит с малым предпринимательством в сфере торговли в нашей стране?

Экономист Натиг Джафарли отметил #, что в Азербайджане уже давно наблюдается процесс сокращения маленьких магазинчиков. Это связано с появлением сетей супермаркетов.

«По официальным данным за последние три года в нашей стране закрылись 4 тысячи торговых точек. Небольшим магазинам сложно конкурировать с супермаркетами и в ценовом сегменте, который у последних довольно либерален, и в ассортименте. К тому же сейчас супермаркеты нередко находятся в шаговой доступности»–сказал эксперт.

По словам нашего собеседника, во многих странах крупные супермаркеты, гипермаркеты располагаются за городом. Семьи из города раз в неделю ездят туда отовариваться. Это помогает развитию окраин и снижает нагрузку на город. У нас же, как говорит Н.Джафарли, крупные торговые точки стараются строить в самом городе.

Он отметил, что супермаркеты вносят свою лепту в развитие экономики страны, предоставляя рабочие места. Но они же убивают мелкий торговый бизнес. Пик открытия маленьких магазинчиков наблюдался в конце 90-ых- начале 2000-ых годов. В основном, это был семейный бизнес, и такие объекты в какой-то мере решали вопрос занятости населения. Если сегодняшние тенденции будет продолжаться и дальше, то, по словам экономиста, такие продуктовые магазины исчезнут.

«Особенно тяжело приходится тем, кто снимают помещение в аренду, именно они чаще всего закрываются. Впрочем, и собственникам нелегко, ведь они закупают товар маленькими партиями, а супермаркеты- большими. Потому вторым поставщики продают товар по более низкой цене. Сейчас наблюдается органическое поглощение маленьких магазинов крупными, но в принципе это нормальный процесс, который имеет место во всем мире»–заявил Н.Джафарли.

Что касается других сфер, то, по его словам, например, после открытия двух мебельных фабрик, количество мебельных цехов резко сократилось. Однако, в целом, как говорит экономист, поглощение мелкого бизнеса более крупным пока нигде особо не ощутимо, за исключением сферы торговли.

Прокомментировал Н.Джафарли и озвученные на днях заместителем министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаровым данные о том, что в Азербайджане удельный вес малого и среднего бизнеса в занятости в прошлом году составил 76 %.

«Наша статистика не перестает удивлять, не знаю, откуда такие цифры. Скорее всего, они связаны с тем, что у нас фермерами называют всех тех, у кого есть даже небольшие земельные участки. Таковых в стране 600 тысяч. Они считаются предпринимателями, даже если ничего не производят»–сказал эксперт.

В свою очередь, экономист Фуад Ализаде рассказал #, что у нас нет тенденции закрытия мелких магазинов и любых других мелких объектов предпринимательства.

«Конечно, некоторые торговые точки не выдерживают конкуренции, но это касается и небольших и крупных магазинов. В целом же, в Азербайджане созданы все условия для развития малого и среднего бизнеса. Представители малого бизнеса платят упрощенный налог в размере всего 2% с оборота. Кроме того, немало тех, кто платит налог в размере 20% от прибыли. Создаются Дома МСБ, упрощен процесс получения лицензий, а также приостановлены проверки субъектов предпринимательства. Такой вид бизнеса является основной базой для устойчивой экономики»–подчеркнул он.

Вице-президент Федерации Профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов считает, что в столице мелкие магазины сейчас оттесняются на окраины, где нет супермаркетов.

«Последние не строят там, где нет крупных жилых массивов. По-прежнему небольшие торговые точки популярны и в районах страны. Их наличие облегчает жизнь гражданам, если они находятся в двух шагах от дома. Но при этом важно, чтобы они имели презентабельный вид и в них соблюдались все санитарные правила. По поводу товаров, могу сказать, что хваленые супермаркеты на деле не так уж хороши, в них попадается и червивая и просроченная продукция. В магазинах «у дома»,–говорит эксперт,– отовариваются только те, кто живут неподалеку и владельцы точек понимают, что если будут работать не на совесть, лишатся клиентов и останутся ни с чем. И, тем не менее, им сложно удерживать свои позиции, и многие из них поглощаются более крупными точками. Та же картина и со швейными цехами».

По его словам, государство облегчает жизнь мелким предпринимателям, но изменения в налоговый кодекс вносятся так часто и их так много, что они большинству непонятны. Кроме того, Дж.Исмаилов подчеркнул, что у нас не работает антимонопольный закон, и в связи с этим нужен жесткий контроль со стороны госструктур. Эксперт уверен, что на рынке хватит места и мелким и крупным субъектам предпринимательства, и каждый может занять свою нишу.