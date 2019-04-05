Выявлены попытки Москвы повлиять на немецких политиков

Попытки Москвы оказывать влияние на немецких политиков, особенно из правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), оказались масштабнее, чем предполагалось. В преддверии выборов в германский бундестаг в 2017 году в администрации президента России Владимира Путина курсировал программный документ о действиях, призванных дестабилизировать страны ЕС и усилить пропаганду в поддержку российских интересов, сообщает в пятницу, 5 апреля, онлайн-версия журнала Der Spiegel со ссылкой на материалы совместного расследования, проведенного Der Spiegel, телекомпанией ZDF, британской медикомпанией ВВС и итальянской газетой La Repubblica.

Конкретно на рассмотрение высокопоставленных российских чиновников были представлены планы, касающиеся «организации митингов, пикетов и других протестных мероприятий в странах ЕС» и «успешного проведении через национальные парламенты стран ЕС резолюций, направленных против антироссийских санкций и признания Крыма в качестве части Российской Федерации».

В целях продвижения российских интересов и дискредитации критиков Москвы предлагалось также делать ставку на спорные в мировом сообществе наблюдательные миссии и кампании в средствах массовой информации.