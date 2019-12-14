Вывоз капитала из Азербайджана сократился

В январе-сентябре 2019 года объем репатриации (вывоза) капитала из Азербайджана составил 2 млрд 365,6 млн долларов.

Об этом говорится в платежном балансе, опубликованном Центральным банком Азербайджана, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Объем репатриации капитала из Азербайджана за 9 месяцев 2018 года составил 2 млрд 400,4 млндолларов. Таким образом, вывоз капитала из Азербайджана в отчетном периоде сократился на 1,4%.

При этом в третьем квартале 2019 года объем репатриации капитала составил 969,7 млн долларов против 655,1 млн долларов во втором квартале 2019 года и 740,8 млн долларов в первом квартале 2019 года.

Центробанк подчеркивает, что в январе-сентябре 2019 года резиденты Азербайджана выплатили процентов по иностранным кредитам на сумму 331,9 млн долларов (289,7 млн долларов в январе-сентябре 2018 года).

В 2018 году объем репатриации капитала из Азербайджана составил 3 млрд 156,2 млн долларов, что на 11,9% превысило показатель за 2017 год.