Вытеснение Ирана из Сирии

Поставка комплексов С-400 не просто факт военно-технического сотрудничества между Россией и Турцией, а в определенном смысле выражение изменения политической и военно-стратегической конфигурации в восточной части Средиземного моря и на Ближнем Востоке.

Дело в том, что в треугольнике Россия-Турция-Иран стороны все больше переходят от реального и декларируемого сотрудничества к постоянному противостоянию.

Турция концентрирует войска на границе с Сирией и не скрывает своей готовности начать масштабную операцию против курдов, в том числе и на восточном берегу реки Евфрат.

Курдские источники в прессе и социальных сетях со ссылками на «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщают, что турецкие войска концентрируются в направлении сирийского города Тель-Абьяд. Через него проходит стратегическая дорога к Евфратской ГЭС, стратегическому объекту, контролируемому отрядами SDF. Далее на юг начинаются нефтяные и газовые поля, удерживаемые курдами и местными арабскими племенами.

Этот район прикрывается американскими войсками в Сирии. Турция при вторжении на эту территорию рискует вступить в столкновение с американцами. Навряд ли в Анкаре пойдут на такой риск, хотя риторика остается весьма воинственной.

В Москве хотели бы, чтобы курдов и американцев потеснили турки, так как появляется шанс вернуть под контроль Дамаска очень необходимые ему нефтяные месторождения.

Навряд ли американцы допустят такое развитие событий. Они уже создали на удерживаемых территориях подконтрольные им органы власти, которые демонстрируют независимость от режима президента Сирии Башара Асада. Более того, американцы формируют и обучают силовые структуры, которые поддерживают эту власть.

Турецкое агентство Anadolu сообщило, что армия США возобновила военную подготовку боевиков на своей военной базе Ат-Танф вблизи границы с Иорданией. Совместные учения военнослужащих США были проведены с боевиками группировки «Джейш Магавир ат-Таура».

Как отметил в московской «Независимой газете» военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев, «По моим данным, в настоящее время командиром «Джейш Магавир ат-Таура» является бывший подполковник сирийских вооруженных сил Мхинд Талаа (Моханнад ат-Талаа), который долгое время был лидером оппозиционного Военно-революционного совета Дейр-эз-Зора. Он араб. И в основном у него в подчинении арабы-сунниты численностью до 1500 человек. Будут ли они воевать с «Исламским государством» — вопрос. Но защищать при необходимости нефтяные поля Дейр-эз-Зора от турецкой армии, они наверняка мотивировано смогут». Неткачев указывает на то обстоятельство, что американцы в обеспечении безопасности оккупированных территорий делают ставку не только на местные арабские племена, но и на курдов, которые с арабами организовали альянс под флагом SDF.

Турция в Сирии в отношениях с США постоянно повышает ставки в надежде, что Вашингтон все-таки предпочтет договариваться, а не конфликтовать. Эрдоган и с Россией предпочитает несколько агрессивный курс.

В Сирии у Москвы все больше проблем с протурецкой Сирийской свободной армией (ССА) и другими формированиями боевиков, которых поддерживает Анкара. Сирийская правительственная армия уже два месяца не может продвинуться в зоне деэскалации «Идлиб». Как передает Reuters со ссылкой на протурецкий Национальный фронт освобождения (НФО), Россия против НФО применила «сухопутные войска» и «специальные подразделения». Конечно, в Москве это категорически опровергли, но эксперты считают, что сирийским силам, воюющим с боевиками, помогают специалисты из российских частных военных компаний.

Усложняющиеся отношения России с Турцией происходят на фоне обострения проблем с Ираном. В Сирии постоянное напряжение часто перерастает в открытое противостояние.

Несколько дней назад недалеко от Бацр Альхарира был подорван автомобиль сирийского бригадного генерала проиранской ориентации Хафеза Махлуфа. Через час проиранские боевики напали на два автомобиля с российскими военными. Три человека получили ранения. Другими словами, иранские военные считают, что российские офицеры несут ответственность за гибель Махлуфа.

В Дир Азуре проиранская милиция «Национальная оборона» ведет настоящую войну с пророссийской группировкой «Военная безопасность». В последнем бою использовалось не только легкое стрелковое оружие, но и артиллерия. При этом обе группировки формально подчиняются режиму Асада в Дамаске, а фактически ведут бои не против террористов Исламского государства, а друг с другом.

Противостояние Ирана и России и соответственно патронируемых ими группировок боевиков ослабляет армию Асада. Правительственные войска терпят постоянные поражения, хотя с воздуха поддерживаются российской авиацией.

Получается, что России приходится держать в Сирии фронт как против проиранских формирований, так и против протурецких. В провинцию Идлиб был направлен российский спецназ, чтобы отразить атаки поддерживаемых Турцией боевиков. Правительственная армия не только не могла с ними справиться, но и в некоторых местах стала отступать.

Все это происходит на фоне постепенного ослабления вмешательства Ирана в сирийский конфликт. По ряду причин.

Во-первых. Тегеран вынужден считаться с том, что сирийская авантюра очень непопулярна среди населения. Граждане недовольны тем, что огромные средства тратятся в Сирии, в то время как внутренние проблемы не решаются и все больше обостряются.

Во-вторых. Потери среди иранских военных растут, и это вынуждает Корпус стражей исламской революции (КСИР) использовать подконтрольные организации, например, «Хезболлу» и боевиков из Ирака, Афганистана, Пакистана и других стран в качестве живой силы. Здесь возникает проблема подготовки и мотивации. «Хезболла» без большой охоты посылает своих боевиков в Сирию, так как это обескровит ее перед возможными столкновениями в Ливане и в противостоянии с Израилем. Организация потеряла тысячи своих боевиков в Сирии и постепенно сокращает там свое присутствие.

В-третьих. Сколько бы в Тегеране не кричали, что американские санкции им не вредят, реальность совершенно другая. Финансовые возможности уменьшаются пропорционально сокращению экспорта нефти. Из-за этого наемникам в Сирии не выплачивают причитающиеся им $300 в месяц. Поэтому такие идейные воины покидают стройные ряды боевиков и уезжают из Сирии. Как говорил герой известного советского кинофильма, если у батьки нет золотого запаса, то хлопцы разбегаются.

Обострение отношений с Ираном проявляется в том, что российские ПВО молчат при налетах израильской авиации на объекты КСИР в Сирии и в пограничной зоне. С точки зрения Москвы израильские удары ослабляют иранские войска и это полезно.

Постепенно Иран из Сирии будет уходить. В Москве очень хотят занять его место. Тогда с Эрдоганом у Кремля будет совсем другой разговор.