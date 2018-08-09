Высушенную жарой Германию показали из космоса

Немецкий астронавт Александер Герст снял с Международной космической станции территорию Германии, которую этим летом накрыла аномальная жара. Об этом сообщает DW.

На снимках немецкого астронавта коричневый выжженный солнцем пейзаж вокруг Кельна, возле реки Рейн, в земле Северный Рейн — Вестфалия. В Кельне расположен Центр подготовки астронавтов Европейского космического агентства (ESA), где тренировался Герст, и Немецкий центр авиации и космонавтики (DLR). Подразделение последнего есть также и в соседнем с Кельном городе Бонне.

Длительная волна жары в Европе повлекла за собой ряд проблем, начиная от гибели рыбы в непривычно теплых швейцарских реках до пожаров в сухих лесах от Полярного круга до Португалии. Геофизик и вулканолог Герст также послал с МКС фотографии Португалии, которая из космоса выглядит как смесь пыли, песка и дыма.