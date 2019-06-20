Выступление в грузинском парламенте депутата Госдумы возмутило руководство страны

Выступление депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова с трибуны парламента Грузии в рамках 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) является неприемлемым и вредит идее свободы республики. Об этом в четверг написал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на своей странице в Facebook.

«Этот факт [выступление Гаврилова] вредит идее свободы нашей страны, грузинскому парламентаризму! Я полностью разделяю справедливый протест грузинского общества и обращаюсь к организаторам — путь незамедлительно объяснят обществу причины случившегося и проявят жесткую реакцию в связи со случившимся!», — написал Бахтадзе.

Ранее категорически неприемлемым назвала проведение сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси президент Грузии Саломе Зурабишвили. Действия Гаврилова осудили основатель и председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили и политический секретарь, экс-премьер Ираклий Гарибашвили.

Гаврилов в четверг утром открыл сессию Генаасамблеи в зале пленарных заседаний парламента. Возмущение оппозиционных депутатов, а также вице-спикера парламента Тамар Чугошвили вызвало то, что Гаврилов вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. По утверждению лидера фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, «заседание должен был вести коллега из Греции, который является генеральным секретарем этой организации».