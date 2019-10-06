Выступление премьер-министра Дании вызвало истерический хохот

Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии заседания парламента вызвало приступ хохота в зале, сообщает Denmarks Radio.

Фредериксен зачитывала доклад о выкупе правительством цирковых животных. Недавно власти приобрели у владельцев четырех слонов, однако у одного из них был друг — верблюд по кличке Али. Чтобы не разлучать животных, чиновникам пришлось заплатить и за него.

Рассказывая историю, Фредериксен не смогла сдержать смех. За ней начал хохотать весь зал.

Премьер также поблагодарила крайне правых за то, что они поддержали решение о покупке животного, несмотря на то что его зовут Али.

Через несколько минут успокоившиеся парламентарии вернулись к обсуждению других тем.

| 2019-10-06T22:54:09+00:00 6 октября 2019, 23:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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