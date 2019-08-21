Выступление главы МИД Ирана в Стокгольме было встречено протестами

Столкновения нескольких десятков протестующих с полицией прошли в пригороде Стокгольма Сольне, где министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выступал с лекцией в Стокгольмском институте исследований мира (SIPRI), передает РИА Новости.

Крики протестующих сопровождали все выступление министра. После окончания лекции он смог быстро покинуть здание SIPRI в окружении своих охранников.

Протестующие, обвиняющие правительство Ирана в нарушении прав человека, окружили полицейских, которых было значительно меньше, чем демонстрантов. Демонстранты выкрикивали лозунги «Зариф террорист!» и другие антиправительственные заявления. Протестующие пытались заблокировать проезд полицейской машины.

Вскоре к месту беспорядков прибыли дополнительные силы стражей правопорядка — полицейские в гражданском, а так же в специальной экипировке для разгона протестов.