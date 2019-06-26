Высший апелляционный суд оправдал экс-главу Гонконга Дональда Цанга

Высший апелляционный суд Гонконга в среду снял обвинения с бывшего главы исполнительной власти этого специального административного района Китая Дональда Цанга, который провел год в тюрьме по делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиотелевещательную корпорацию RTHK.

Сам 74-летний Цанг не присутствовал на заседании суда, поскольку сейчас с супругой путешествует по Европе. Он стал самым высокопоставленным чиновником в Гонконге, который обвинялся в злоупотреблениях. В 2017 году Цанг был приговорен судом к 20 месяцам тюрьмы, но провел в камере год и вышел на свободу в январе текущего года.

Обвинения против него касаются незадекларированной сделки, связанной с получением им роскошных апартаментов в соседнем городе Шэньчжэнь в период 2010-2012 годов от акционера корпорации, которая оформляла лицензию на вещательную деятельность. Суд присяжных признал Цанга виновным в том, что он скрыл информацию о конфликте интересов, касающуюся аренды роскошного пентхауса у бизнесмена Билла Вонга из корпорации Wave Media, заинтересованной в получении и продлении вещательной лицензии.

Трехэтажная квартира была предоставлена экс-чиновнику в долгосрочную аренду или же «в подарок» по символической цене. При этом перепланировка и дорогостоящая отделка пентхауса, в котором Цанг намеревался жить после ухода на пенсию, обошлась ему бесплатно — эти расходы на сумму $435 тыс. «добровольно» покрыл прежний владелец квартиры. К работам был привлечен архитектор, кандидатура которого затем была выдвинута на соискание правительственной премии.

При пересмотре дела в апелляционном порядке судьи констатировали, что при первоначальном разбирательстве присяжные заседатели не смогли прийти к согласию о том, что в деле присутствует элемент коррупции, а судья не сумел надлежащим образом проинструктировать их относительно мотива нарушения закона.