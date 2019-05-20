Высшее образование для лиц с инвалидностью: бесплатно, но доступно ли?

Люди с инвалидностью сталкиваются в нашей стране с немалым количеством проблем, и одна из них – получение высшего образования. Большинство мест в вузах платные и слишком дорогие для них.

Но с сентября нового учебного года в Азербайджане вступит в силу распоряжение президента страны Ильхама Алиева об оплате со стороны государства обучения в вузах лиц с первой и второй группой инвалидности, а также детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет. Как ранее сказал министр образования Джейхун Байрамов, порядка 2500 студентов Азербайджана относятся к этой категории.

Вице-президент Общества слепых Рейхан Джафарова заявила #, что люди с инвалидностью ждали этого несколько лет, потому они рады, что, наконец, их ожидания оправдались.

«Мы обращались по данному поводу в различные инстанции, не раз поднимали этот вопрос, и, конечно, приветствуем решение о том, чтобы сделать высшее образование для студентов с инвалидностью бесплатным»,– сказала она.

По ее словам, сейчас 20 человек с инвалидностью по зрению первой и второй группы учатся в вузах. Студентов с инвалидностью третьей группы намного больше. Р.Джафарова отметила, что после принятого решения число студентов с ограниченными возможностями здоровья наверняка заметно возрастет. «Конечно, не все гладко, но сейчас студенты, имеющие инвалидность по зрению, справляются с учебой, используя аудиокниги, голосовые обучающие программы. Однако нужно издавать больше специальной литературы, предназначенной для них, как аудиокниг, так и учебников с шрифтом Брайля на латыни. Мы ведь присоединились к Марракешскому договору об облегчении доступа слепым и лицам с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям»–говорит эксперт.

Наша собеседница также рассказала о том, что часто от студентов с инвалидностью по зрению поступают жалобы на то, что общественный транспорт не приспособлен под их нужды.

«В метро нужны аппараты оплаты и турникеты с голосовой функцией. К тому же существует опасность, что незрячие могут упасть с платформы. Есть сложности и с переходом дорог. В некоторых местах появились желтые ребристые дорожки для слепых, но еще много над чем предстоит поработать. В самих учебных заведениях таким студентам порой нужна посторонняя помощь, чтобы подниматься по лестницам. Им помогают другие студенты. Однако постепенно и у нас внедряются стандарты доступной среды, принятые во всем мире»–заявила Р.Джафарова. По ее словам, в основном студенты с инвалидностью по зрению учатся в консерватории и в педагогических вузах. После учебы некоторые из них работают на свадьбах и в музыкальной школе.

«А вот в обычной школе люди с нарушениями бинокулярного зрения работать не могут согласно утвержденному перечню болезней, при наличии которых нельзя заниматься педагогической деятельностью. Но мы считаем, что это дискриминация, и уже обратились по этому поводу в Кабинет Министров страны и в Министерство труда и социальной защиты населения. Что может помешать слепым и плохо видящим заниматься педагогической деятельностью и быть хорошими учителями? Объективных препятствий для этого нет»–подчеркивает она.

Р.Джафарова также рассказала о том, что сейчас где-то у 12-ти студентов с инвалидностью по зрению есть долги за прошлый год, и им грозит отчисление из вузов. Она отметила, что эти долги, к сожалению, не списываются. По данному поводу они обратились в Минтруда, но пока ждут ответа.

В свою очередь глава Союза организаций инвалидов Давуд Рагимли заявил #, что данное распоряжение является долгожданным. По его словам, оно окажет положительный эффект не только на судьбы поступающих, но и на инклюзивное образование в целом. Он напомнил о Государственной программе по инклюзивному образованию на 2018-2024 годы.

«Раньше многие поступившие в вузы не могли учиться как раз из-за того, что оплата обучения для них слишком высока. Потому они отказывались от получения высшего образования. Сейчас эта проблема решена. С высшим образованием людям с инвалидностью будет проще трудоустроиться, ведь оно востребовано на рынке труда. В будущем нужны и программы по трудоустройству. А то окончит человек вуз, а потом сидит без работы, так как далеко не все работодатели готовы нанимать людей с инвалидностью»– сказал эксперт.

Д.Рагимли рассказал, что чаще всего представители этой категории граждан идут на гуманитарные факультеты. Но после окончания учебы они могут работать не на всех работах из-за уже упомянутого выше перечня. По его словам, сейчас получение образования по-прежнему связано с рядом сложностей для граждан с ограниченными возможностями здоровья, но выразил надежду, что за этим шагом последуют следующие.

«Есть повседневные трудности, связанные с тем, как добраться до вуза и обратно, нехватка специалистов в области инклюзивного образования, неприспособленность учебных заведений для нужд учащихся с инвалидностью и т.д. На сегодняшний день нет статистики, сколько людей с инвалидностью учатся в вузах, но она нужна. Нет и какой-то информации о том, аннулируют ли студентам их долги за обучение»–отметил Д.Рагимли.

Эксперт подчеркнул, что для того, чтобы сделать жизнь людей с инвалидностью лучше, должна проводиться комплексная работа.