Высмеивающая парламент Британии картина Бэнкси продана на аукционе за рекордные $12 млн

Картина уличного художника Бэнкси, высмеивающая парламент Соединенного Королевства, ушла в четверг с молотка за рекордные £9,9 млн ($12 млн). Полотно внушительных размеров (4 на 2,5 м) было реализовано в рамках торгов предметами современного искусства, которые проводит в Лондоне аукционный дом Sotheby’s, став самой дорогой работой британского уличного художника, проданной с аукциона.

Итоговая цена, заплаченная за картину, в пять раз превысила ее первоначальную оценочную стоимость. Она составляла от £1,5 до 2 млн ($1,9-2,5 млн). Торги длились в общей сложности 13 минут.

Полотно изображает заседание Палаты общин британского парламента, однако вместо депутатов места на парламентских скамьях, галерее и даже в кресле спикера занимают шимпанзе и орангутаны. Обезьяны и крысы — сквозные образы в творчестве Бэнкси, который в 2003 году изобразил в облике шимпанзе королеву Великобритании Елизавету II.

Примечательно, что само название картины — Devolved Parliament — содержит игру слов. Термин devolved может означать деградацию и вырождение, однако словосочетание devolved parliament имеет также вполне безобидное юридическое значение. В Соединенном Королевстве он применяется к автономным законодательным собраниям Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса, которым парламент Великобритании делегировал часть своих полномочий (этот процесс и называется деволюцией).(ТАСС)