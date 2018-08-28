Высказывания Макрона вызвали сожаление в Анкаре

Анкара выражает сожаление в связи с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о нецелесообразности вступления Турции в ЕС, заявил пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой.

«Заявления Макрона о нашей стране еще раз показали, что, несмотря на то, что мы разъясняем свои действия на разных платформах, он далек от понимания происходящего в Турции. Не соответствует действительности заявление, что наша страна «антиевропейская». На самом деле она является неотъемлемой частью Европы с политической, географической и исторической точки зрения, и как всегда выполняла свою миссию для безопасности европейского континента», — говорится в заявлении Аксоя. РИА Новости

Выступая накануне в Париже перед французскими послами, Макрон заявил, что считает важным строить стратегическое партнерство Европы с Россией и Турцией. При этом он усомнился в целесообразности продолжения разговора о членстве Турции в Евросоюзе, когда «каждый день президент Турции подтверждает панисламистский план, который представляется как антиевропейский».