Высказывания Макрона вызвали сожаление в Анкаре

Анкара выражает сожаление в связи с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о нецелесообразности вступления Турции в ЕС, заявил пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой.
Выступая накануне в Париже перед французскими послами, Макрон заявил, что считает важным строить стратегическое партнерство Европы с Россией и Турцией. При этом он усомнился в целесообразности продолжения разговора о членстве Турции в Евросоюзе, когда «каждый день президент Турции подтверждает панисламистский план, который представляется как антиевропейский».

«Заявления Макрона о нашей стране еще раз показали, что, несмотря на то, что мы разъясняем свои действия на разных платформах, он далек от понимания происходящего в Турции. Не соответствует действительности заявление, что наша страна «антиевропейская». На самом деле она является неотъемлемой частью Европы с политической, географической и исторической точки зрения, и как всегда выполняла свою миссию для безопасности европейского континента», — говорится в заявлении Аксоя.

РИА Новости

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| 2018-08-28T17:51:17+00:00 28 августа 2018, 19:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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