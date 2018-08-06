Вышли на тропу войны

Торговый спор между Китаем и США продолжает накаляться. После того, как американские чиновники признали, что торговые переговоры зашли в тупик, а официальный представитель Белого дома по торговым вопросам Роберт Лайтхайзер пригрозил увеличить пошлины на китайские товары с 10% до 25%, Пекин принял решение ограничить закупки американской нефти.

Как сообщает Reuters, одна из крупнейших нефтегазовых госкорпораций КНР Sinopec отказалась от планов импортировать из США 300 тысяч баррелей нефти в день до конца года. Источники агентства, знакомые с ситуацией, рассказали, что трейдинговое подразделение компании — Unipec — не размещает новые заказы на американскую нефть как минимум до октября. Другие китайские импортеры также начали сокращение закупок. Решение принято централизовано и связано с ответом Пекина на торговые санкции.

Отметим, что торговая война между двумя державами разгорелась с новой силой после 6 июля, когда обе страны ввели взаимные пошлины на импорт товаров. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 млрд. долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

Однако Пекин решил еще сильнее досадить Вашингтону, заявив, что не намерен сокращать импорт нефти из Ирана, на чем настаивает администрация Дональда Трампа.

С 6 августа вступает в силу первый этап санкций против Тегерана, который включает запрет на операции с долларами, покупку золота, а также комптектующих для авиационной и автомобильной техники. Второй этап санкций, который начнет действовать с 4 ноября, предполагает ограничения на торговлю иранской нефтью, экспорт которой, по задумке Вашингтона, должен снизиться до нуля.

Чиновники Госдепа рекомендовали клиентам Ирана в Европе и Азии полностью остановить закупки, но договориться с китайцами пока не удалось. Как сообщает Bloomberg, на данный момент Пекин согласился лишь не увеличивать импорт из Ирана.

«Также Китай действовал и в период предыдущих санкций, наложенных на Иран СовБезом ООН», — напоминает сырьевой стратег ING Уоррен Паттерсон. — Именно это позволило Тегерану продолжать продавать около 1 млн. баррелей нефти в сутки. От того, насколько успешны будут переговоры с КНР, зависит успех санкционного режима.

Иран, напомним, является третьим по объемам добычи членом ОПЕК: он производит 3,8 млн. баррелей нефти в день, из которых 2 млн. — уходят на экспорт. Китай является крупнейшим покупателем иранской нефти (600 тысяч баррелей в сутки). Далее идут Индия (500 тысяч), Япония и Южная Корея (по 300 тысяч).

США увеличат давление, если власти КНР не пойдут на компромисс, заявил в пятницу министр торговли Уилбур Росс. «Нам придется создать ситуацию, когда для них будет более болезненно продолжать негативное поведение, чем пойти на реформы», — отметил он.

Однако вернемся к масштабной торговой войне, развязанной США. Ведь помимо Китая Белый дом ввел новые пошлины на поставки европейской стали и алюминия.

Реакция ЕС не заставила себя долго ждать. Были приняты аналогичные меры.

Как отмечает профессор Школы государственного управления им.Джона Кеннеди при Гарвардском университете Дэни Родрик, по мере снижения объёмов внешней торговли США, будет также снижаться число американских конкурентов и масштабы американской конкуренции. Экономисты обычно доказывают, что не следует излишне концентрироваться на тех, кто проигрывает от свободной торговли, и осуждают склонность игнорировать тех, кто от неё выигрывает, занимаясь экспортом. Им не следует теперь самим совершать такую же ошибку, игнорируя тот факт, что политика протекционизма в США, конечно, будет кому-то выгодна и в других странах.

«Протекционизм Трампа может привести к глобальной торговой войне, экономические последствия которой окажутся значительно более серьёзными, чем то самовредительство, которое мы видим сегодня. Но если это и случится, то не только из-за безрассудства Трампа, но и в такой же степени из-за ошибочных расчётов и излишне бурной реакции со стороны Европы и Китая», — подчеркивает Родрик.

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