Вышла новая книга президента Туркменистан

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов написал новую книгу, на этот раз героем его труда стал туркменский алабай, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

Об издании книги под названием «Türkmen alabaýy» («Туркменский алабай») глава государства рассказал на заседании правительства.

«В новом произведении раскрывается характер и значение этой породы собак, многие тысячелетия являвшихся верными спутниками туркмен. По окончании сегодняшнего заседания его участники смогут получить эту книгу», — сказал туркменский лидер.

Это далеко не первый литературный труд Бердымухамедова. До этого он написал книги, посвященные туркменской кухне, коврам, музыке, пословицам, спорту, военным. Одними из главных героев президентских книг являются ахалтекинские кони. Последний раз книгу о конях он презентовал в апреле. (РИА Новости)