Высчитываем выгоду: Азербайджан — идеальная страна для разработки альтернативной электроэнергии

С первого мая Азербайджан начал поставки электроэнергии в Грецию, Румынию, Болгарию и Венгрию.

«Азерэнержи» была среди компаний-победителей, участвующих на аукционе для поставок электроэнергии в Грецию и Болгарию, сообщает Trend со ссылкой на ОАО «Азерэнержи».

Отмечается, что ОАО также поставляет электроэнергию в Иран, Россию, Турцию и Грузию.

Объем экспортированной электроэнергии в прошлом году составил 1,41 миллиарда киловатт-часов.

В январе-марте 2019 года Азербайджан экспортировал 891,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

К сожалению, несмотря на то, что во всем мире предпочитают переходить на альтернативную выработку электроэнергии, в Азербайджане все еще наибольшую долю в выработке имеют тепловые электростанции — 86 %. Доля ГЭС составляет всего 6 %, доля электростанций промышленных предприятий — 8 %. Годовая выработка и солнечных и ветряных электростанций не превышает 1 млн кВт/ч.

Самое интересное, что в 2013 году указом президента было создано Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана. Являлось оно правительственным учреждением при Министерстве промышленности и энергетики Кабинета министров. Оно выступало в качестве основного нормативного учреждения в сфере альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджанской Республике. Зарубежное финансирование в развитие отечественной альтернативной энергетики поступало в виде грантов. В том числе 10 млн. евро были выделены на эти цели по линии Евросоюза.

Почему же все сказанное в прошедшем времени, спросите вы, а все просто: 22 января текущего года президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о ликвидации Госагентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии. Это решение отразилось в указе главы государства «О мерах, связанных с усовершенствованием государственного управления».

В принципе, все правильно: нет развития сферы альтернативной энергетики, нет и структуры. Конечно, все просто на первый взгляд. На самом деле, в это агентство было вложено немало средств, сделаны громкие заявления, обещаны чуть ли не золотые горы, а в итоге — бум! и нет агентства. Только в июне 2018 года ныне ликвидированное госагентство планировало реализовать 23 проекта общей стоимостью около 13 миллионов манатов.

В 2015 году была запущена первая турбина ветряной электростанции «Ени Яшма». У ВЭС было 20 турбин, мощность каждой из которых должна была быть 2,5 мегаватт.

Не получилось, не срослось, как говорится, деньги потрачены, для галочки проект сдан, а в итоге, Азербайджан все еще вырабатывает и продает — как в стране, так и на экспорт — электроэнергию, разработанную на ТЭС. Мы сейчас не будем рассказывать о том вреде, которые наносят ГЭС и ТЭС окружающей среде (благо, интернет новостями полнится), но отметим, что передовые страны не просто так решили отказаться от этого вида электростанций, переходя на альтернативную энергетику.

Экономический эксперт Натиг Джафарли говорит, что пока объемы экспортируемой электроэнергии не сообщаются. « Я не думаю, что объемы такие уж большие. Помимо производства, необходимо учитывать транзитные расходы. Экспорт в основном возможен через Турцию и Грузию, и возможно, на основе обмена электроэнергии. Прямых линий между Азербайджаном и Европой просто нет. Чтобы оценить масштаб экспорта, необходимо учитывать объем и условия, на которых происходит эта продажа. Сам по себе, это важный факт. Я считаю, что выгоднее экспортировать электроэнергию, чем нефтяное сырье», — считает он.

Однако, радоваться преждевременно не стоит, говорит эксперт, так как необходимо изучить расходы на транзит, сравнить с доходами от продажи электроэнергии и вычислить доход. «Для этого расчета, соответствующие государственные органы должны детально разъяснить все эти цифры. Если мы сможем наладить производство и продажу электроэнергии, то в будущем, это может составить основную часть экспорта страны в целом. Но, на сегодняшний день, мы должны детально изучить и выявить выгоду, которую мы можем получать от продажи электроэнергии», — считает Н.Джафарли.

В результате случившейся 3 июля прошлого года аварии на теплоэлектростанции «Азербайджан» в Мингячевире, которая привела к сбою в энергосистеме страны, был поврежден один из двух автотрансформаторов мощностью 330/220/6 кВ на электростанции «Джануб» в городе Ширван, являющейся второй крупной по мощности электростанцией страны.

Да, ОАО «Азерэнержи» сообщает о том, что данный автотрансформатор был отремонтирован на местном заводе трансформаторов ATEF, и установлен на прежнее место. «В результате проведенных работ повышена надежность сетей 330-220 кВ, в том числе уровень напряжения в системе собственных нужд возрос с 6 кВ до 6,3 кВ. Это, в свою очередь, привело к упрощению пусковых режимов двигателей собственных нужд и повышению надежности системы резервного энергопитания», — говорится в сообщении ведомства.

Но, по репутации нанесен удар. Насколько Азербайджан после такого неприятного инцидента можно считать стабильным поставщиком, и какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы в будущем к нам относились серьезно, воспринимая, как надежного поставщика? Натиг Джафарли говорит, что после аварии на мингячевирской ГЭС, страна практически два дня была обесточена. «Из-за этого в стране был хаос. Альтернативные источники, которые могли бы быть немедленно подключены и снабжать страну электроэнергией, не были задействованы. В этом направлении у нас существуют большие проблемы. Об этом говорил и сам президент страны. Что касается шагов, которые необходимо предпринимать, для создания образа надежного поставщика, здесь необходимо учитывать, что сегодня весь мир развивается в другом направлении. Мы пока еще строим и эксплуатируем только модульные станции, которые работают на природном газе или мазуте, тогда как весь мир переходит на альтернативные источники энергии: ветер и солнце. На самом деле, Азербайджан — идеальная страна для разработки альтернативной электроэнергии. По официальным подсчетам, в стране порядка 260 дней в году светит солнце. То же самое и с ветром. Особенно на побережье Каспия силу ветра можно использовать для производства энергии. Традиционные станции по выработке электричества должны быть не единственными, а одними из нескольких видов станций. В таком случае, в будущем, себестоимость выработки электроэнергии будет падать, и будет очень выгодно экспортировать ее», — считает эксперт.

Он считает, что в ближайшем будущем экспорт и импорт электроэнергии уйдет в историю. «Технологии очень быстро развиваются. Уже через пару лет, страны, которые сегодня покупают у нас электроэнергию, могут перейти на собственную выработку энергии из альтернативных источников. Североевропейские страны доказали, что даже в таких природных условиях, как в Дании (в Дании умеренно-морской, континентальный, влажный и пасмурный климат. Прим. автора), больше половины потребляемой электроэнергии, вырабатывается из альтернативных источников. Поэтому, Азербайджану следует смотреть в будущее, развивать инфраструктуру, для выработки альтернативной энергии. Неумение следовать тенденциям современного мира приведет к тому, что производимая нами электроэнергия окажется никому не нужна», — отметил эксперт.

Отметим, что только в 2014 году инвестиции в развитие альтернативной энергетики в Азербайджане достигли 63,6 миллиона манатов. Из них 34,9 миллиона манатов пришлись на развитие солнечной энергии, 28,7 миллиона манатов — на развитие энергии ветра. Всего же с 2000 года в Азербайджане в эту отрасль было вложено около 800 миллионов манатов. А энергию мы и поныне получаем традиционным путем.