Вырытую собакой бомбу Второй мировой войны приняли за картофель

Жительница Клифтона, 30-летняя Терри-Джейд Барвелл отправилась выгуливать своих собак в поле. Там ее любимый пес по кличке Марриот, который постоянно что-то выкапывает, что-то обнаружил. Сначала женщина решила, что это крупный картофель, однако, разглядев внимательнее, поняла, что это нечто неизвестное. Ничего не подозревая, она бросила находку в сумку, и принесла домой. Ее бойфренд решил поискать в Сети, чем это может оказаться. Сравнивая находку с похожими картинками парень выяснил, что найденный предмет мог быть бомбой времён Второй мировой войны. Потрясенные возлюбленные вызвали полицейских.

Оперативно прибывшие офицеры оцепили часть улицы и вызвали саперов. Специалисты определили, что бомба не опасна, но для безопасности решили уничтожить ее на месте.

Vista.news

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