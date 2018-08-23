Вырос объем торговли Германии со странами Южного Кавказа

Торговые отношения Германии с Азербайджаном, Грузией и Арменией в первой половине 2018 года динамично развивались. Объем торговли с тремя закавказскими республиками, которые с 23 по 25 августа намерена посетить канцлер ФРГ Ангела Меркель, вырос на 17,1 процента и достиг 1,2 миллиарда евро, сообщил в среду, 22 августа, Восточный комитет немецкой экономики.

Наиболее сильно — на 41 процент до 171 миллиона евро — вырос торговый оборот с Арменией. «Политические изменения, произошедшие в Ереване весной 2018 года, похоже, способствуют динамичному развитию экономики», — считают в Восточном комитете.

После сокращения в прошлом году произошло оживление торговли с Азербайджаном. В первой половине 2018 года Германия импортировала из Азербайджана на 10,8 процента больше, а немецкий экспорт в эту страну вырос на 44 процента. В то же время объем торговли с Грузией сократился на 2,5 процента по сравнению с прошлым годом.

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