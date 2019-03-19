Выпущены марки, посвященные празднику Новруз

С 19 марта 2019 года ООО Azermarka министерства транспорта, связи и высоких технологий выпустила в обращение почтовые марки, посвященные празднику Новруз.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство, данный выпуск напечатан в формате малого листа из шести марок. Марки посвящены таким персонажам праздника Новруз, как Bahar qızı, Keçəl и Kosa. В то же время, в цикл праздничных марок также включены такие персонажи как Aşıq и Yuxayayan qız.

Размер каждой марки составляет 28×40 миллиметров.

Также подготовлены и вынесены на продажу 200 штук Конвертов первого дня.

| 2019-03-19T20:34:19+00:00 19 марта 2019, 23:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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