Выплата компенсаций по долларовым кредитам полностью завершена

Процесс компенсирования долларовых кредитов населения, по которым они понесли убытки в результате девальвации, полностью завершен.

Об этом сообщил председатель Центрального банка Эльман Рустамов на совещании при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, связанном с социально-экономической сферой, передает в четверг Trend.

Рустамов отметил, что в экономике наблюдается снижение процентных ставок.

«Несмотря на то, что общий фонд формирует потребительские кредиты с высокими процентными ставками, среднее значение этого показателя по бизнес-кредитам составляет 11 процентов, что близко к нашей учетной ставке. Это показывает, что процентная ставка и процентная политика Центрального банка начали играть важную роль в формировании процентной ставки, как по бизнес-кредитам, так и по вкладам населения. В период кризиса произошла долларизация. Но сегодня мы наблюдаем снижение ее уровня. Долларизация вкладов населения снизилась с 85 процентов в 2016 году до 56, а кредитов — с 52 процентов до 35 процентов», — сказал председатель.