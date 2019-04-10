Выписки из госреестра недвижимости в Азербайджане будут выдаваться только онлайн

Согласно поправкам в закон «О государственном реестре недвижимости», утвержденным президентом Ильхамом Алиевым, выписки о недвижимости в Азербайджане будут выдаваться только в электронном виде. Тем самым положен конец эпохе бумажных выписок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию Госкомитета по вопросам имущества.

С 18 апреля территориальные офисы реестра комитета будут готовить выписки на основе обращений граждан в течение 1,3,7,10 рабочих дней. Электронные выписки будут размещаться на портале электронного правительства.

| 2019-04-10T14:07:01+00:00 10 апреля 2019, 17:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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