Вынужденные переселенцы вовлечены в программу самозанятости

Одной из приоритетных категорий заявителей, участвующих в реализуемой Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана программе самозанятости, являются вынужденные переселенцы.

Как сообщили Report в министерстве, к участию в программе были привлечены до 750 вынужденных переселенцев.

Для них были организованы тренинги по созданию и управлению малым бизнесом. Уже начата передача активов для создания небольшого семейного бизнеса лицам, чьи бизнес-планы были сочтены подходящими. В настоящее время продолжается работа по привлечению к программе самозанятости безработных и работодателей.

| 2019-08-23T15:14:06+00:00 23 августа 2019, 16:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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