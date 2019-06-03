Вынужденно незаселенные или как мичман ВМС Азербайджана остался на улице — ФОТО — ВИДЕО

27 мая в редакцию # обратилась гражданка Судаба Насибова. По ее словам, она супруга главного мичмана Военно-морских сил Азербайджана, Фармана Насибова. В 1993 году ему выдали квартиру по адресу Баку, 7 микрорайон, улица Ф.Меликова, дом 1Б, квартира 19. В тот же год, беженцы из Шуши, заселились в тогда еще пустующую квартиру военнослужащего. Однако, в скором времени они ее освободили и переселились куда-то еще. «К 1997 году квартира была уже свободна. Тогда мы и поженились, в надежде, что у нас есть жилплощадь. Однако, выясняется, что ее уже заняли другие беженцы — из города Ходжалы. Их было 8 человек: мать, отец, 4 дочери и 2 сына. Мы долго ходили, просили, умоляли, пытались договориться, чтобы они покинули нашу законную жилплощадь. Однако, те наотрез отказались переселяться в общежитие, мотивируя это тем, что у них 4 дочери и, они не собираются жить с чужими людьми в общежитии. Они грозились устроить самосожжение, выкинуться с балкона… Нам оставалось только отступать», — рассказывает С.Насибова.

Гражданка представила нашей редакции все документы, подтверждающие, что недвижимости по указанному ей адресу принадлежит именно ее семье. Однако, семья Насибовых так и не может въехать в свою квартиру и все годы жила на съемной квартире. «Однако, в последнее время оплачивать аренду мы не можем. Муж уже пенсионер, я не работаю давно, и сын и дочь учатся в университетах на платной основе. Жить на одну пенсию на съемной квартире и оплачивать 3,600 за обучение сына и 2,400 за обучение дочери — мы просто не осилим», — жалуется женщина.

Но, Судаба Насибова не сидела, сложа руки в ожидании чуда. Начиная с 2000 года, она постоянно обращалась во все инстанции, говоря, что семья военнослужащего не должна оставаться на улице, имея собственную жилплощадь. «Дело в том, что 4 мая мы съехали из квартиры, которую снимали. Сейчас, вся наша мебель, вещи, бытовые предметы — все это находится на улице, так же как и мы сами. Нам негде жить. Мы — я и мой супруг — получили справки о том, что не имеем никакой другой собственности. Нам некуда идти. И это не просто слова, это на самом деле так. Самое интересное, что мой муж тоже беженец. При этом, мы не просим ничего, что не принадлежало бы нам. Я не знаю, как донести свою проблему до руководства страны?! Я уверена, если бы президент знал, что семья военнослужащего осталась на улице, он бы нам помог», — считает С.Насибова.

Она также отмечает, что совсем недавно (буквально неделю назад) было сдано в эксплуатацию здание, построенное специально для беженцев и вынужденных переселенцев, в поселке Гобу. Но, проживающие в квартире Насибовых — брат и сестра Гулиевы (36 и 32 года) — дети беженцев — отказались ехать в «такую даль», ибо их родители похоронены в Бинагадинском районе. «Они заявили, что съедут из нашей квартиры в том случае, если им предоставят жилплощадь в определенных зонах города», — говорит она.

По словам С.Насибовой, когда она в очередной раз позвонила Рамину Гулиеву, он пригрозил пожаловаться на нее в полицию. «Я позвонила и объяснила, что это не только мое дело, но и его, надо решать проблему совместно. Он начал угрожать, что если я еще раз его побеспокою, он заявит на меня в полицию, что в итоге и сделал. Меня вызвали в в пятое отделение полиции Бинагади и сказали, что поступила жалоба. По словам беженца, я, якобы, его оскорбила. В полиции сказали, что я не имею право его тревожить, дескать, он беженец, это семья шехида», — говорит женщина.

29 мая мы вместе с Судабой Насибовой были в Президентском Аппарате и попросили разрешения участвовать на встрече с руководителем отдела приема. Начальник отдела пообещал, что 3 июня гражданка записана на прием юридического отдела ПА.

3 июня мы вновь поехали в Президентский Аппарат и, честно отстояв очередь, попали на прием. Однако, прямой помощи Судаба ханум так и не получила. Хотя, мы и так понимали, что сотрудники ПА не имеют полномочий освободить занятую беженцами квартиру и вернуть ее законным хозяевам, нас заверили, что проблему может решить только одна структура, именуемая в народе «Гачгынком» — Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Принявший нас сотрудник пообещал, что обращение семьи Насибовых будет немедленно направлено в соответствующую структуру и, в течение месяца, ее рассмотрят и дадут ответ.

«Каждый раз, когда я к ним обращалась, они пренебрежительно относились к моим просьбам, не принимали во внимание мое положение. А однажды и вовсе оскорбили и, практически выгнали. Я не верю в то, что они захотят мне помочь» — жаловалась Судаба Насибова. На это, сотрудник ПА, принявший нас, попытался ее успокоить: «К ним каждый день приходят сотни людей. Войдите в их положение…».

Чтобы получить полную картину ситуации, мы обратились и к Рамину Гулиеву, проживающему в квартире Насибовых.

Он отметил, что на прошлой неделе встретился с Ровшаном Рзаевым (председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев) и объяснил, что его не устраивает эта ситуация. «Ровшан муаллим сказал мне, что для меня в Гобу не предусмотрена жилплощадь. Но, пообещал, что меня переселят следующим этапом. Здания строятся и, максимум через 11 месяцев, я покину эту квартиру. Я и сам собираюсь встретиться с Судабой ханум и поговорить. У меня есть определенные предложения по этому поводу. В ближайшие дни мы увидимся, и все постараемся решить. А пока пусть войдет в мое положение и подождет еще 11 месяцев», — сказал он «Зеркало».

Да, Насибовы готовы войти в положение каждого: и беженца, занявшего жилплощадь, и «Гачгынком» а, и хозяев съемной квартиры, которые выгнали постояльцев, за то, что те попросили законно подписать контракт об аренде… Семья обязана всех понимать. Вот только уже ровно месяц вся их утварь стоит под открытым небом, а сами они кочуют по чужим квартирам. Ответа из Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев ждать месяц, освобождения своей законной квартиры еще 11 месяцев. Что ж, 22 года прождали, еще год подождут. Прямо как в поговорке: промокшему дождь не страшен…