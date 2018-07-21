Вынесен приговор обвиняемым в попытке убийства Арифа Алышанова

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в мошенничестве и попытке убийства председателя ЗАО «Азербайджанское телерадиовещание» Арифа Алышанова – Шуджаята Акперова, Гочали Джабиева, Зохраба Ширинова и Акшина Гусейнова.

Как сообщает Report.az, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева с последним словом выступил обвиняемый Ш.Акперов.

Он отметил, что выдвинутые в его отношении обвинения безосновательны. Ш.Акперов попросил вынесения оправдательного приговора.

Затем судебная коллегия направилась в совещательную комнату. Вернувшись с совещания судья огласил решение.

Согласно приговору, Ш.Акперов приговорен к 18 годам, Г.Джабиев — 17 годам, З.Ширинов — 16 годам и А.Гусейнов к 1 году и 4 месяцам лишения свободы. А.Гусейнов бы освобожден в зале суда поскольку срок его тюремного наказания окончился.

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