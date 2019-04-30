Выигрыш в лотерею разрушил жизнь девушке из Шотландии

Жительница Шотландии Джейн Парк пожаловалась на скучную жизнь после крупного выигрыша в лотерею. Об этом она написала в твиттере, сообщает РИА Новости.

По словам 23-летней Парк, она «так устала целыми днями ничего не делать», что подумывает устроиться на работу.

«Только представьте нас с подругой за барной стойкой», — говорится в посте.

Как писали британские СМИ, девушка выиграла миллион фунтов стерлингов (83,5 миллиона рублей. — Прим. ред.) в лотерею в 17 лет. Парк стала тратить деньги на пластические операции, дизайнерскую одежду и машины, а также путешествия и недвижимость. Однако через несколько лет она заявила, что ей надоели дорогие покупки. Как призналась девушка, иногда ей кажется, что выигрыш в лотерею разрушил ее жизнь.