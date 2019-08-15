Выходец из Узбекистана готовил теракт в Швеции

Человек, задержанный в городе Эстерсунд в центральной части Швеции и подозреваемый в организации террористического заговора, является выходцем из Узбекистана. Об этом в четверг сообщает Шведское радио.

«Человек, задержанный полицией в Эстерсунде и подозреваемый в организации террористического заговора, является узбеком. Об этом программе «Экот» сообщил источник», — отмечается в статье на сайте радио.

Пресс-секретарь полиции безопасности СЕПО Габриэль Вернштедт подтвердил корреспонденту ТАСС, что ведомство ведет предварительное расследование по этому делу, но, сославшись на секретность следствия, не раскрыл его детали. Вернштедт не подтвердил информацию о том, что расследуется связь задержанного с осужденным на пожизненное заключение за теракт в Стокгольме в 2017 году Рахматом Акиловым. «Проводятся допросы и анализируются найденные улики. Предварительное расследование поможет прояснить мотив», — пояснил Вернштедт.

Задержание подозреваемого произошло в первой половине дня 14 августа в центре Эстерсунда. В полицию поступило сообщение о «водителе, который как-то странно двигался по центру города». Его задержали по подозрению в подготовке убийства, сообщает телеканал SVT. Прокуратура не раскрывает подробностей дела. Телеканал TV4 со ссылкой на свои источники сообщил, что задержанный намеревался совершить наезд на пешеходов.(ТАСС)