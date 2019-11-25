Выход из ЕС – не выход

Чем ближе досрочные парламентские выборы в Великобритании (они состоятся 12 декабря), тем все жестче становится вопрос дальнейшего пребывания королевства в составе Евросоюза. Консервативное правительство меньшинства во главе с Борисом Джонсоном добилось проведения этих выборов с целью вывести из тупика ситуацию с Брекзитом. Выход страны из ЕС был отложен до 31 января будущего года, поскольку Джонсону не удалось провести через Палату общин достигнутое им соглашение об условиях развода с Брюсселем.

При этом главный оппонент тори, британская оппозиционная Лейбористская партия закрепила в своем предвыборном манифесте обещание провести повторный референдум по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, гарантировав, что он будет носить юридически обязывающий характер. Об этом заявил лидер лейбористов Джереми Корбин, представляя на днях программный документ партии.

А в предвыборном манифесте правящей Консервативной партии, который представил премьер-министр Борис Джонсон, напротив, говорится: «Единственная возможность реализовать Брекзит – с Консервативной партией в парламенте». В нем также говорится о том, что в случае победы консерваторов на декабрьских выборах сделка о «разводе» с ЕС будет внесена на рассмотрение парламента до конца года, а до 31 января 2020 года страна покинет ЕС.

Джонсон заявил, что именно возглавляемая им политическая сила способна вывести страну из ЕС. Премьер указал на то, что Лейбористская партия намерена провести повторный референдум по Брекзиту, в то время как Шотландская национальная партия и «Либеральные демократы» – вообще отменить результаты плебисцита 2016 года.

И это действительно так. Таким образом, большая часть оппозиционных сил выступает фактически за членство в ЕС, и эти настроения можно экстраполировать на настроения в целом всех подданных британской короны. То есть, примерно половина за, а другая – против ЕС. И чья возьмет в случае повторного референдума (если до него дойдет), просто не представляется возможным.

Уместно привести мнения и двух других крупных британских политических сил. Пять лет спустя после референдума от независимости Шотландии ее первый министр и глава Шотландской народной партии Никола Стерджен вновь вернулась к этому вопросу. Она заявила, что никогда не поддержит консерваторов, но что если Джереми Корбин хочет поддержки со стороны ее партии, то он должен также уважать право шотландцев выбирать свое будущее. То есть, он должен выступить против Брекзита.

А лидер либерал-демократов Джо Суинсон предлагает вообще отменить Брекзит. Она заявила, что людям должна быть предоставлена возможность проголосовать и за партию, которая открыто и последовательно поддерживает сохранение членства в Евросоюзе.

Меж тем, как пишет Reuters, британский бизнес в этом ноябре пережил самый глубокий спад с середины 2016 года, так как приближение национальных выборов усугубило неопределенность в отношении выхода из кризиса.

Стоит признать, что, несмотря на все минусы, именно ЕС обеспечивает баланс в регионе, позволяет преодолевать экономические и политические противоречия. И британцам стоило бы найти компромисс с европейской бюрократией. А вместо этого начались метания — референдум, выход из ЕС без сделки, теперь выборы.

И хотя Брекзит еще не состоялся, его плоды британцы уже ощущают. Как сообщают СМИ, уменьшился выбор товаров в супермаркетах, ходят слухи о возможных перебоях с продуктами и лекарствами. Худеет фунт, падает ВВП, растет безработица. Фирмы массово переводят свои штаб-квартиры в другие страны. Редеет поток желающих жить в Англии. А эмиграция из страны, по оценке газеты The Guardian, увеличилась с 8 тыс. в прошлом году до 85 тыс. в этом. Уезжают и коренные жители. На границе Ирландии появились плакаты: «Брекзит – путь к объединению Ирландии».

То есть, обещанных благ от Брекзита не видно, а негатива хоть отбавляй. Потому что, как считают многие наблюдатели, он был затеян в интересах узкой прослойки. Очень точно суть происходящего выразил знаменитый певец Элтон Джон, заявивший: «Черт побери, я европеец, а не имперец». Своим уходом британцы лишь ослабят и себя, и Европу. И кому это на руку?