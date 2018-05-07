Выдержит ли бюджет Азербайджана аппетиты министров?

Предложение депутата Милли меджлиса Гудрата Гасангулиева о повышении окладов парламентариев до 8 тысяч манат, а спикера ММ – до 10 тысяч вызвали бурные обсуждения в обществе, особенно бурными были обсуждения в соцсетях.

Законодатель даже предложил, ввести сингапурскую модель поощрения чиновников и платить нашим министрам если не по 100 тысяч, то хотя бы по 10 тысяч манат ежемесячно. Такой материальный стимул должен, по его замыслу, удерживать их от соблазна брать взятки.

Участники виртуальных дебатов высказали сомнения по поводу эффективности борьбы с коррупцией в азербайджанских реалиях таким способом. Наряду с повышением зарплат, причем не только чиновникам, но и другим бюджетникам, необходимо применять систему электронного управления и обслуживания людей, добиться прозрачности деятельности госструктур.

Эксперт-экономист, руководитель Центра экономического и социального развития (CESD) Вугар Байрамов, в беседе с «Зеркало» отметил актуальность этой проблемы и необходимость корректировки подхода к действующей системе оценки и оплаты труда.

«Желательно, чтобы все занятые, не только чиновники, получали достойную зарплату. Это нужно для того, чтобы обеспечить себе нормальную жизнь: питание, одежду, лечение, отдых, образование. Но тут есть одна важная деталь. Нежелательно, чтобы разница между зарплатой топ-менеджеров госорганов и среднемесячной зарплатой по стране была существенной. Кроме того, нельзя чтобы темпы роста зарплат чиновников и депутатов резко отличались от темпа роста среднемесячной зарплаты. Сегодня как раз это и происходит. Зарплаты высокопоставленных госслужащих в три-четыре раза превышают среднюю зарплату, которая составляет 520 манат», — указывает аналитик.

Высокие зарплаты в бюджетной сфере важная проблема, но она не является действенным способом борьбы с взяточничеством. В качестве примера Байрамов привел эксперимент, проведенный Международным валютным фондом в Индонезии для выявления зависимости коррупции от уровня зарплат. В рамках пилотного проекта сотрудникам Министерства финансов вдвое увеличили должностные оклады. Через год МВФ провел опрос. Выяснилось, что в министерстве за указанный период объем взяток тоже увеличился в два раза. Иными словами, суммы взяток были приведены в соответствие с новой зарплатой. Выходит, высокие зарплаты вовсе не гарантируют и не приводят к снижению масштаба взяток. Следовательно, наряду с увеличением окладов очень важно усилить контроль за деятельностью чиновников, расширить объем электронного обслуживания граждан. С другой стороны, оплата труда должна соответствовать выполняемому объему и качеству работы.

Кстати, на эту деталь обращает внимание и председатель Лиги защиты прав трудящихся Сахиб Мамедов. По его словам, целесообразно изучить грузинский опыт.

Во времена президентства Михаила Саакашвили повышенные зарплаты министров выплачивались из Фонда Сороса. Не было фактов коррупции, потому, что система управления была изменена, и был усилен контроль. И еще — министров предупредили, что при малейшем нарушении закона и подтверждении жалобы гражданина, их ждет суровое наказание.

«Если бы в Азербайджане чиновники знали, что за получение взятки их ждет конфискация имущества (как в стране, так и за рубежом), и длительный срок наказания, то, наверное, задумались о своем незавидном будущем. Сегодня все иначе. После отставки министр остается при своих миллионах, продолжает заниматься бизнесом. Борьба с коррупцией должна быть на практике, а не на бумаге. Сегодня нашим министрам 10 тысяч манат не то, что в месяц, в день покажется маленькой суммой, потому что потребности и аппетиты у них чрезмерные», — отмечает Мамедов.

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