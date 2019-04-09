Выдан ордер на арест Халифы Хафтара

Президентский совет Ливии поручил военной прокуратуре выдать ордера на арест фельдмаршала Халифы Хафтара и его союзников, участвующих в наступлении на Триполи. Об этом сообщае ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, президентский совет под руководством главы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа отдал распоряжение подготовить ордера для ареста всех причастным к военной кампании в Триполи.

Ранее Сарадж заявлял, что военнослужащие Ливийской национальной армий и их командующий Халифа Хафтар предстанут перед ливийским и международным судами.

В 2011 году в ходе гражданской войны лидер ливийской революции Муаммар Каддафи был убит повстанцами, что привело к разрушительным последствиям для страны как в политическом, так и экономическом плане. В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сарадж в свою очередь отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне.