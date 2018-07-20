Выбрана лучшая фотография года, сделанная на iPhone

Жюри конкурса iPhone Photography Awards выбрало лучшую фотографию 2018 года, сделанную на смартфон от Apple.

Победителем стал фотограф-документалист из Бангладеш Яшим Салам, снявший детей рохинджа в лагере беженцев.

Эксперты выбрали по три лучшие фотографии в 18 категориях. Победителями стали фотографы почти из 30 стран.

Так, сделанный россиянином Антоном Кругловым кадр на сочинском горнолыжном курорте «Роза Хутор» занял второе место в категории «Природа».

iPhone Photography Awards проходит c 2007 года. В этом году в конкурсе приняли участие фотографы из 140 стран мира. По словам организаторов, мероприятие призвано продемонстрировать потенциал съемки на камеру смартфона.

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