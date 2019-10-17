Выбран самый влиятельный человек в Голливуде

Рейтинг ТОП-100 самых влиятельных людей в индустрии развлечений опубликовал The Hollywood Reporter.

Первое место занял генеральный директор компании The Walt Disney Company Робер Айгер.

На втором месте — Рид Хастингс и Тед Сарандос, CEO и главный контент-директор Netflix. Третье место заняли управляющие NBCUniversal Брайн Робертс и Стив Бурке. На пятом месте — глава Marvel Кевин Файги.

В рейтинг попали также супруги Обама — Барак и Мишель — экс-президент и первая леди США. Телеведущая Опра Уинфри, медиамагнат Руперт Мердок, сценарист Шонда Раймс, актриса и продюсер Риз Уизерспун, режиссер Стивен Спилберг, актеры Дуэйн Джонсон и Леонардо ДиКаприо. (gazeta.ru)