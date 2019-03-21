Выбран лучший спортсмен года

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала лучших атлетов 2018 года. Рейтинг приводится на сайте AS.

Среди мужчин лучшим спортсменом был выбран полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич. Футболист набрал 419 очков, опередив теннисистов Новака Джоковича (337) и Роджера Федерера (290).

Модрич в 2018 году выиграл Лигу чемпионов в составе «Реала» и стал вице-чемпионом мира со сборной Хорватии. В последующие полгода он был признан лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола, а также получил «Золотой мяч».

Лучшей спортсменкой года признали американскую гимнастку Симону Байлз. Она набрала 427 очков. В тройку лучших также вошли сноубордистка и горнолыжница Эстер Ледецка (335) и теннисистка Симона Халеп (331).

Байлз является олимпийской чемпионкой Игр в Рио-де-Жанейро. На ее счету также 12 золотых медалей чемпионатов мира. В прошлом году она установила рекорд по количеству побед в личном многоборье. (Lenta.ru)