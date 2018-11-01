Выборы в США: Демократы стремятся к реваншу

Наш корреспондент передает из Вашингтона

Чуть меньше недели остается до выборов в Конгресс США, которые пройдут 6 ноября. Интерес американского истеблишмента, в целом всего общества к главному политическому событию нынешнего года огромный. Он может изменить расклад сил в органах власти страны со всеми вытекающими последствиями.

Речь идет не только о принятии тех или иных законодательных решений, но и пересмотре приоритетов во внешней политике Ващингтона, а также запуске процедуры импичмента нынешнего президента, что не исключено, если контроль в Конгрессе перейдет к демократической партии.

Сегодня в обеих палатах Конгресса США доминируют республиканцы, однако как показывает история, нередко партия власти несет потери в ходе промежуточных выборов. По стране уже завершились праймериз — внутрипартийные выборы, в ходе которых определились кандидаты от демократов и республиканцев на участие в нынешней гонке. Особеностью этого избирательного марафона является увеличение числа женщин-кандидатов от демократов, стремящихся побороться за ту или иную должность в органах власти. Как сообщает издание New Yorker, почти 500 женщин вступили в борьбу за место в Палате представителей, около 60 — в сенатскую гонку. К примеру, в 2012 году эта цифра составила 298 и 36 соответственно. Рекордное число женщин баллотируются и на должность губернатора. Главные темы выброов, которые неизменно волнуют избирателей — здравоохранение, экономика, занятость, создание новых рабочих мест.

Избирательная математика

Нынешние выборы в американские органы власти проходят в середине президентского срока Дональда Трампа. Борьба развернулась за 435 мест в Палате представителей и 33 места из 100 в Сенате США. Помимо федеральных конгрессменов и сенаторов избираются также представители в местные органы власти.

Республиканцы главенствует в обеих палатах Конгресса, что значительно упрощает процедуру принятия любых решений для Трампа, хотя он частенько жалуется на препятствия, чинимые демократами. Для контроля над Сенатом партии необходимо заполучить 51 место, а в палате представителей — 218.

В настоящее время в Сенате США у демократов 49 мест, а у республиканцев — 51. Демократам в ходе предстоящих выборов предстоит отстоять целых 25 мест, в то время как республиканцам — только 8. В этом плане ситуация для демократов гораздо сложнее. Ко всему прочему, демократам предстоит защитить свои места в 10 штатах, где избиратели поддержали Трампа, а не кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон два года тому назад. Речь идет о штатах: Монтана, Северная Дакота, Миссури, Висконсин, Флорида, Западная Вирджиния, Огайо, Индиана, Мичиган и Пенсильвания.

Согласно прогнозам аналитиков, главными центрами борьбы станут Аризона, Флорида, Индиана, Миссури, Невада, Северная Дакота, Теннесси, Западная Вирджиния. В этих штатах шансы республиканцев и демократов на победу оцениваются как «равные».

С Палатой представителей США дела обстоят иначе. Если Сенат каждый цикл переизбирается только на треть, то нижняя палата Конгресса — полностью. Это увеличивает непредсказуемость исхода выборов. Из 435 мест — 236 занято республиканцами, а 193 — демократами, а оставшиеся 6 мест все еще не заполнены.

Согласно прогнозам New York Times, 184 мест точно закреплено за демократами, и 156 мест — за республиканцами. Однако центр изучения общественного мнения Real Clear Politics указывает, что демократы обеспечивают себе 199 мест в палате представителей США, а республиканцы — 201.

Чья возьмет?

Каковы шансы демократов на победу в нынешнем марафоне и к чему может привести их доминирование в органах власти США?

Президент страны Дональд Трамп не скрывает озабоченность по поводу положительного исхода выборов для Партии демократов. По его словам, победа демократов грозит экономике страны серьезными проблемами.

«Они будут поднимать налоги, вводить дополнительные органичения для зашиты окружающей среды, что приведет к сдерживанию экономического роста. Нелегальные иммигранты «крадут» рабочие места, усиливают волну преступности. Медицинское страхование превратится в социалистическую программу, предлагающую некачественную помощь по неприемлемым ценам. На кону процветание страны, которого мы достигли. Или позволим толпе радикальных демократов взять гигантский разрушительный шар и уничтожить нашу страну и нашу экономику?» — приводит отрывок из заявления Трампа сайт voanews.com, сделанное им на минувшей неделе на митинге в Хьюстоне.

Однако многие экономисты не раздедяют опасения хозяина Белого дома, предсказывающего финансовый апокалипсис для американской экономики. По их мнению, если демократы обеспечат контроль в обеих палатах Конгресса, то их решения вряд ли сильно изменят экономику в 20 триллионов долларов. Трамп по-прежнему сможет блокировать инициативы демократов, равно и как то, что они не смогут остановить его планы по существенному снижению налогов и 5%-ному сокращению бюджетов департаментов Кабинета министров.

Проведенные опросы показывают, что демократы могут вернуть себе большинство в Палате, если их избиратели окажутся достаточно активными в голосовании. Если это случится, то Трампу придется бороться с разделенным правительством. Тем не менее, в зависимости от явки избирателей, также возможно, что республиканцы могут сохранить свое влияние как на Палату представителей, так и на Сенат.

Аналитики инвестиционной компании Goldman Sachs и Morgan Stanley предполагают, что наиболее вероятно то, что Трампу придется работать с раздеденным правительством. Политические последствия будут заключаться в увеличении расследований и неопределенности в отношении финансовых вопросов. Следует отметить, что в этом году темпы роста экономики США ускорились, достигнув, по оценкам, 3% после сокращения налогов, финансируемых за счет дефицита. Безработица находится на 49-летнем минимуме в 3,7%, а работодатели продолжают размещать рекордное количество вакансий. Однако, по прогнозам, к 2020 году ежегодный рост вернется к долгосрочному среднему значению около 2%. Не исключено, что экономика может «соскользнуть» в рецессию в течение нескольких лет, поскольку рост неизбежно замедляется по причинам, не связанным с тем, кто контролирует Конгресс. Глобальный спад может, например, распространиться на Соединенные Штаты. Или повышение процентных ставок, вызванного ФРС, может снижать экономическую активность. Торговая война с Китаем и другие действия Траампа уже привели в нестабильности в мировой экономике.

Однако вернемся к основной теме и шансам демократов на победу. В своем недавнем выступлении в Гарвардском университете лидер Демократической партии Нэнси Пелоси изложила программу действий, если ее партия вернет большинство в палате и она станет спикером. По ее словам, в течение первых 100 дней, она будет стремиться уменьшить влияние крупных спонсоров и групп, которые не обязаны раскрывать свои источники финансирования. Она также будет настаивать на полном финансировании инфраструктуры, например, восстановление дорог, железнодорожных станций или аэропортов, а также добиваться защиты иммигрантов, не имеющих документов, которые приезжают в Соединенные Штаты.

Пока трудно сказать, насколько эти заявленные задачи будут реализуемы, если учесть позицию противной стороны. Враждебная риторика делает маловероятным, что демократы и республиканцы объединятся, чтобы принять какое-либо значимое законодательство для экономики, например, для восстановления инфраструктуры.

Итак, предвыборная кампания в США выходит на финишную прямую. Американцы готовятся выбрать новую законодательную команду, которая должна вести страну дальше вперед.

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