Выборы в Европарламент снизили рейтинг президента Франции

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снизился на два процента по результатом опроса, проведенного после выборов в Европарламент центром Odoxa.

Согласно данным центра, лишь 30% опрошенных считают Макрона «хорошим президентом», в то время как 70% не поддерживают его деятельность, что на три процента больше, чем в прошлом месяце, сообщает РИА Новости.

Президентская партия «Вперед, республика» заняла второе место по итогам прошедших во Франции выборов в Европарламент, набрав 22,41% голосов, первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

Опрос проводился онлайн 27 мая. В нем приняли участие 980 человек старше 18 лет.