Выборы в Европарламент — что будет с Европой дальше?

О том, кто победил на выборах в Европарламент, и какие процессы будут развиваться в дальнейшем, рассказал в интервью # немецкий политолог Александр Рар.

— Как вы оцениваете итоги выборов в Европарламент? Какие силы победили на этих выборах?

— На этих выборах правые популисты выиграть не смогли. Не смогли победить также и традиционные мейнстримовские партии по типу «Христианские демократы» в Германии. Они лишились многих голосов на этих выборах. По сути, сегодня Европа остается без «центра». То есть центристские партии уходят с политической арены. В Германии и в других странах победили либеральные партии и партия «зеленых», которая также является либеральной. В западной Европе популярность правых сил оказалась не настолько высокой, как раньше. Но нельзя сказать, что правые силы проиграли. Потому что в таких странах как Франция, Италия, Польша, Венгрия, они набрали очень большое количество голосов. То есть на сегодня они не в большинстве в Европарламенте, но в целом их в два раза больше, чем было в прошлый раз. Как мне кажется, они создадут фракцию, для того, чтобы блокировать решения других партий. Поэтому впереди еще много баталий.

Для меня важный вопрос, что будет с Европой дальше? Будет ли она двигаться дальше в Соединенные штаты Европы, то есть, будет ли расширение еврозоны, как этого хотят во Франции и Германии, или же ЕС распадется на национальные государства, как хотят Польша, Венгрия и другие восточные европейцы. Сейчас Европа на перепутье, и куда она пойдет пока непонятно, все зависит от того, в какую сторону будут развиваться тенденции.

— Как мы видим, внутри самой Европы существует определенный конфликт между восточно-европейскими и Западными странами. С учетом всех противостояний в Европе, а также тех сил, которые выступают за подрыв единства европейских государств, какие контрмеры она предпринимает в этом направлении?

— В этом и основной вопрос. Европа расколота на интеграторов и дезинтеграторов. На Север и Юг. На Юге Европы сейчас экономика в очень плохом состоянии, а на Севере — в прекрасном. Южане (Греция, Италия, Испания) говорят, что из солидарности северная Европа должна финансово поддерживать южные страны, в то время как северные страны, отмечают, что деньги им самим нужны, и они не собираются никому ничего давать. Северяне не хотят такого ЕС, где они платят за бедный Юг. Это самый главный конфликт в ЕС, и он не решаемый.

Сегодня Европа – это разные государства с разными интересами. Они не могут говорить на одном языке. Есть страны, которые не могут жить без США, такие как Польша и прибалтийские государства, а немцы и французы говорят о своей собственной армии, но у них недостаточно поддержки. Европа не может сопоставить себя с США, с Китаем, Россией. Если бы Европа говорила в один голос и имела силу стать общей Европой, со своей единой экономикой, со своим президентом, главой МИД… А пока она так и будет топтаться на месте.