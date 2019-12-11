Выборы в Британии – тяжелый момент для Европы

Близится час голосований в Объединенном королевстве. От этих выборов в парламент зависит очень многое. Тут и вопрос Brexit – то есть, уйдет ли вообще Британия из Европейского Союза (и если да, то когда?), и соответственно, судьба самого ЕС, который без Лондона будет уже, конечно, не тот.

Выборы, намеченные на 12 декабря — досрочные. Премьер-министр Борис Джонсон призвал к ним, когда стало ясно, что он не сможет исполнить свое обещание вывести Британию из ЕС 31 октября 2019 года. Премьер надеется, что новый состав парламента поддержит его сделку по Brexit.

Джонсон добивался, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре «развода» и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. Теперь Brexit запланирован на 31 января 2020 года.

Одной из причин роста антиевропейских настроений в стране, приведшего к началу процедуры Brexit был наплыв иммигрантов из Польши, Литвы и других восточноевропейских стран Евросоюза. Однако, это странно хотя бы потому что прибалты или западные славяне не из тех, кто способен взрывать или расстреливать незнакомых людей на улицах благодаря какой-то радикальной религиозной ереси, воцарившейся в их головах. То есть, вместо продвижения идеи выхода из ЕС, актуальнее было бы, наверное, задуматься и решить для начала проблему недопуска на территорию королевства тех, кто представляет угрозу человеческим жизням. Но что-то не слышно, невзирая на все теракты последних лет, чтобы британцы вводили более жесткий контроль для въезжающих из тех стран, где таких опасных сумасшедших реально немало.

Получается какая-то странная диспропорция между тем, что следовало бы сделать уже давным-давно и тем, что вполне себе может обождать. Под вторым в данном случае подразумеваются, как поняли многие, попытки бегства Англии из европейской семьи. Одна эта ситуация способна навести на закономерные мысли о весьма сомнительной необходимости Брекзита. Кстати, в Британии в ходу мнение, что, если сейчас повторить референдум – еще большой вопрос, проголосует ли большинство подданных за выход из ЕС.

После выборов Палаты общин 12 декабря Британию может ждать несколько вариантов развития событий — яростная политическая битва вокруг «жесткого Брекзита», или новый референдум о членстве в ЕС, или даже два референдума — о ЕС и о независимости Шотландии. Спокойный выход и процветание, которые обещает премьер Борис Джонсон, выглядят одним из наименее вероятных сценариев, справедливо заключает ВВС.

Судя по последним опросам, на досрочных выборах возможны два основных варианта: более вероятный — абсолютное большинство у консерваторов, менее вероятный — отсутствие абсолютного большинства у какой-либо из партий (британцы называют это «подвешенный парламент») и попытки оппозиции сформировать коалиционное правительство.

Консервативная партия брекзитера Бориса Джонсона всю кампанию опережала по результатам опросов Лейбористскую партию Джереми Корбина, причем с солидным отрывом.

Хотя сами социологи подчеркивают, что в условиях, когда судьбу части мандатов могут решить считанные сотни или даже десятки голосов, прогнозы зыбки и условны.

Итак, если консерваторы все же победят, то Борис Джонсон твердо обещает быстро вывести страну из ЕС: 31 января 2020 года — формально, а 31 декабря 2020 года, по окончании переходного периода — фактически.

Лейбористы же намерены в случае победы провести новые переговоры с ЕС и устроить второй референдум. И даже в случае подтверждения идеи Брекзита лейбористы обещают сохранить теснейшие связи с ЕС в экономике и других сферах. Их оппоненты-брекзитеры называют это «оставить от Брекзита одно название».

Но как оно все сложится на самом деле, нам всем еще предстоит узнать.

Интересно также, что досрочные парламентские выборы в Британии совпадают с саммитом Евросоюза, оба события стартуют утром 12 декабря. Это обстоятельство помешает премьеру Борису Джонсону посетить, возможно, последний европейский саммит Британии в составе ЕС.

Согласно информации Брюсселя, именно выборы повлияли на решение премьера, а не сам факт приближающегося Brexit.

Отмечается, что о своем решении Джонсон уведомил главу Евросовета (президента ЕС) Шарля Мишеля и в письменном виде передал ему позицию Британии по ключевым вопросам.

Может, это прозвучит громко, но не исключено, что 12 декабря войдет в историю как день начала трансформации ЕС в нечто другое.