Выборы в Беларуси признаны состоявшимися

Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси состоялись во всех 110 округах, заявила по сообщению «Интерфакс», председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина.

«Состоялись. Все избирательные округа показывают, что явка превысила 50%», — сказала Ермошина в эфире тел еканала «Беларусь 1».

По словам главы ЦИК, «следовательно, существует полная возможность считать, что все депутаты будут избраны, потому что у нас нет ни одного безальтернативного округа».

По данным Центризбиркома республики, по состоянию на 18.00, явка избирателей составила 70,72%. Предварительные итоги выборов, как ожидается, будут озвучены поздно вечером в воскресенье.

17 ноября — основной день голосования по выборам депутатов нижней палаты белорусского парламента В ходе выборов предстоит избрать 110 депутатов нижней палаты парламента. Участвуют 513 кандидатов.

В ходе досрочного голосования, с 12 по 16 ноября, проголосовали 35,77% избирателей.