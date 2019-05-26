Выборы в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов

МВД сообщало лишь о том, что более 70 потенциальных кандидатов запросили формы для регистрации и сбора подписей. В то же время Конституционный совет Алжира, отвечающий за регистрацию кандидатов, так и не сообщил о приеме документов от кого-либо из желающих побороться за президентское кресло.

Алжир уже более трех месяцев живет в условиях политического кризиса, не утихающих народных протестов и неопределённости политического будущего. Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика 2 апреля, после массовых протестов в стране против его выдвижения на пятый срок, досрочно покинул свой пост, воспользовавшись 102-й статьей конституции, которая предусматривает отставку по состоянию здоровья. Бутефлике 82 года, он бессменно находился у власти с 1999 года. «В свете всеобщего отказа от выдвижения кандидатур на высший пост… в Алжире зафиксирован редкий в истории случай попытки организовать выборы при всеобщем бойкоте… Это делает невозможным соблюдение сроков, указанных в конституции», — пишет издание, передает РИА Новости.