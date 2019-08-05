Выбор специальностей в ссузы Азербайджана завершается сегодня

Выбор специальностей в средние специальные учебные заведения (колледжи) Азербайджана на базе общего (9-летнего) среднего образования завершается 5 августа в 23:59.

Как сообщили в Государственном экзаменационном центре, к выбору специальностей допускаются абитуриенты, набравшие общий балл по результатам обоих этапов приемных (выпускных) экзаменов не менее 50, по азербайджанскому или русскому языку — не менее 20 баллов, по математике — не менее 10 баллов.

По данным на 09:10 5 августа, число абитуриентов, выбирающих специальности в азербайджанском секторе, составило 12 тыс. 928 человек, в русском секторе — 263.

К конкурсу будут допущены абитуриенты, выбравшие специальности и подтвердившие до указанного времени электронное заявление.