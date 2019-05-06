«Выбор без выбора»: вашингтонские «ястребы» давят на Трампа

Ситуация в Венесуэле все еще остается напряженной. Положение дел усугубляет то, что власти США, привычно примерив на себя роль мирового жандарма, то и дело заявляют о военном решении этой проблемы. Свое видение дальнейших событий, связанных с венесуэльским кризисом, в интервью # изложил российский политический эксперт, редактор Службы расследований межгосударственного общественно-политического телерадиожурнала «Мировое сообщество» Денис Коркодинов.

— Вашингтонские «ястребы» в лице госсекретаря Майка Помпео и советника президента по нацбезопасности Джона Болтона склоняют Трампа к военному вторжению в Венесуэлу. Как Вы считаете, удастся ли президенту США устоять перед их натиском?

— Прекрасно отдавая себе отчёт в том, что растущее внешнеполитическое давление на Венесуэлу может привести к военному конфликту, американские «ястребы» в лице Майка Помпео и Джона Болтона целенаправленно добиваются ужесточения борьбы с режимом Николаса Мадуро, доводя эту борьбу до состояния неконтролируемого взрыва.

Согласно их точке зрения, Каракас представляет собой угрозу международной безопасности и всячески препятствует развитию демократических идеалов, которых придерживаются США. При этом «ястребы» в окружении Дональда Трампа публично повторяют, как мантру, тезисы о том, что Николас Мадуро должен не только покинуть пост президента Боливарианской республики, но и быть уничтоженным физически по аналогии с Саддамом Хусейном и Муаммаром Каддафи.

Ещё при Бараке Обаме подобная крайне воинственная риторика по отношению к официальному Каракасу не могла быть возможной по причине того, что Вашингтон старался балансировать свою внешнюю политику, обращаясь к радикальным методам воздействия на лидеров тех или иных стран в исключительных случаях. Однако окружение Дональда Трампа не намерено ограничивать себя какими-либо рамками и условностями, предпочитая провоцировать военные конфликты в любой географической точке мира и по отношению к любому главе государства.

Вероятная угроза военной интервенции нависла над Венесуэлой как «дамоклов меч». Если следовать логике Майка Помпео, Джона Болтона, Эллиотта Абрамса, а также воодушевленных ими лидеров венесуэльской оппозиции, таких как Хуан Гуаидо, Мария Корина Мачадо, Леопольдо Лопес, военные действия, организованные международной коалицией под эгидой США, против Каракаса представляют собой уже принятое окончательное решение. За Дональдом Трампом остаётся только определить, будет ли это решение реализовано в краткосрочной перспективе либо будет отложено в долгий ящик под различными предлогами. Однако, учитывая то, что президент США до сих пор испытывает на себе угрозу импичмента, к тому же предстоящая избирательная кампания 2020 года предрекает главе Белого дома значительные трудности в борьбе за электорат, особенно в штате Флорида, выбор Дональда Трампа оказывается вполне закономерным. Точнее сказать, глава официального Вашингтона вынужденно попал в ситуацию «выбора без выбора», когда не он влияет на свое окружение, а окружение влияет на него.

При таких условиях Дональд Трамп не может противиться сценарию военного вторжения в Боливарианскую республику в обозримом будущем. В противном случае, он рискует потерять свое президентское кресло, войдя в историю в качестве предателя американских интересов в Латинской Америке.

Поэтому не стоит сомневаться в том, что интервенция в Венесуэлу будет организована. И подобное развитие событий совершенно не зависит от личных предпочтений Дональда Трампа, который, в данном случае, вынужден подчиняться политике, инициируемой американскими «ястребами».

— Каковы будут действия России в случае проведения США военной операции в Венесуэле, если учесть многомиллиардные инвестиции Москвы в экономику этой страны? Можно ли в этом случае говорить о повторении сирийского сценария?

— Несмотря на то, что Россия формально выразила поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и даже направила в Каракас гуманитарную помощь, военных специалистов и технику, Москва имеет крайне ограниченный набор методов для того, чтобы обезопасить Боливарианскую республику в случае военной интервенции.

Кремль пока может работать только в сфере мониторинга кризисных ситуаций в латиноамериканском регионе, но оказывать на них непосредственное воздействие не в состоянии. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что Москва заявила о своем невмешательстве в венесуэльские события 30 апреля 2019 года, когда сторонники Хуана Гуаидо предприняли попытку военного переворота. Практически такое же невмешательство стоит ожидать от России в случае, если международная коалиция под эгидой США организует военную интервенцию.

Тем не менее, ошибочно утверждать то, что возможности Москвы в Венесуэле равны «нулю». Так, Россия успешно делится с лидерами режима Чависта актуальными разведывательными данными, обучает сотрудников Национальной гвардии и спецслужб методам нейтрализации угроз социальных беспорядков. Благодаря этому, Вашингтон и его партнёры до сих пор не начали военные действия против официального Каракаса. Москва, в данном случае, выступила для Венесуэлы в роли «старшего и грозного брата», которого боятся.

Если иностранная интервенция произойдет, то Россия, безусловно, будет выступать на стороне Николаса Мадуро. Но это, скорее всего, будет не столько реальный акт, сколько акт номинальный. Проблема в том, что практически вся территория Латинской Америки находится в зоне американских ПВО, в силу чего российской авиации крайне проблематично действовать в данном регионе без опасения крушения в результате целевого удара.

Помимо прочего, ВМС России не могут беспрепятственно проникнуть в акваторию Карибского бассейна, не будучи заметными для американского флота. Однако Россия, как в случае с Сирией, может действовать дипломатическими методами, а также поставками оружия. Не исключен при этом какой-либо венесуэльский аналог Астанинского формата договоренностей, где, помимо Венесуэлы, могли бы принять участие Куба, Мексика при главной роли России как третейского судьи.

— Получит ли возможная агрессия США поддержку среди европейских членов Североатлантического альянса?

— В настоящее время по ряду вопросов геополитической повестки между европейскими лидерами и Дональдом Трампом существуют разногласия. Это послужило основанием для того, чтобы президент США обрушился с резкой критикой в адрес Франции и Германии, которые, по его мнению, пренебрегают своим участием в Североатлантическом альянсе, создавая объективные препятствия для обеспечения его обороноспособности. Вместе с тем, лидеры Европы имеют принципиально иные представления об интеграции, отличные от представлений американской администрации. В частности, они видят свое сотрудничество с Вашингтоном, как минимум, на паритетных началах, тогда как Дональд Трамп имеет намерение подчинить своему влиянию своих европейских друзей. Это существенно затрудняет выработку единой позиции, которую бы одинаково разделяли как в Европе, так и в США.

В связи с этим, вполне очевидно, что ряд европейских стран не будет придерживаться планов Белого дома относительно военной интервенции в Венесуэлу. Многие страны, среди которых видное место занимает Италия, не признают Хуана Гуаидо президентом Боливарианской республики. И, более того, они продолжают сотрудничать с режимом Николаса Мадуро и категорически не приемлют идею военной интервенции в отношении Каракаса. Вместе с тем, эти страны вряд ли смогут реально противостоять планам Вашингтона.